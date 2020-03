PM Narendra Modi Social Media Tweet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उस सभी को चौंका दिया जब उन्होंने खुद के सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान किया. लगभग हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे सोशल मीडिया छोड़ना चाहते हैं. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वे जल्द ही इसके बारे में घोषणा करेंगे.

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और लिखा- “सोच रहा हूं कि इस रविवार से मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से हट जाऊं. आगे जानकारी देता रहूंगा.”

This Sunday, thinking of giving up my social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram & YouTube. Will keep you all posted.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 2, 2020