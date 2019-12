नई दिल्ली: दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनों के चलते तीन मेट्रो स्टेशनों- वेलकम, जाफराबाद और मौजपुर-बाबरपुर के प्रवेश तथा निकास द्वार मंगलवार को बंद कर दिए गए. दरअसल, यह कदम तब उठाया गया है, जब मंगलवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ रैली निकाली गई जिस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया.

भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े.

#WATCH Delhi: Police take away protesters from the spot where a clash broke out between police and protesters, during protest against #CitizenshipAmendmentAct today. Police has also used tear gas shells to disperse the protesters. pic.twitter.com/DkPGAEQ1tM — ANI (@ANI) December 17, 2019

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ट्वीट किया, ”वेलकम, जाफराबाद और मौजपुर-बाबरपुर मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद हैं. इन स्टेशनों पर ट्रेन नहीं रुकेंगी.”

Delhi: Police use tear gas shells to disperse the protesters after a clash broke out between police and protesters in Jafrabad area, during protest against #CitizenshipAmendmentAct. Protesters also pelted stones during the protest. Two buses have been vandalised. pic.twitter.com/pbxBiARo3Q — ANI (@ANI) December 17, 2019

बता दें कि मंगलवार को पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मंगलवार को संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ रैली निकाली गई, जिस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े.

Delhi: Police use a drone to monitor the situation in Jafrabad area where a clash broke out between police and protesters, during protest against #CitizenshipAmendmentAct today. https://t.co/8wVpBiCMVa pic.twitter.com/brkTJdDZIz — ANI (@ANI) December 17, 2019

सीलमपुर टी प्वाइंट पर लोग एकत्र हुए और दोपहर करीब बारह बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. प्रदर्शनकारियों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और सरकार के विरोध में नारे लगाए.