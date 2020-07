Rafale in India Live:: सभी राफेल विमान (Rafale Jets) अंबाला एयरबेस (Ambala Air Force Base) पहुंच चुके हैं. अंबाला एयर बेस पर पहुंचने का पहले जो टाइम सेट था मौसम खराबी होने की वजह से उसमें कुछ देर हुई. सभी विमानों का वायु सेना प्रमुख आर के एस भदौरिया ने स्वागत किया. इससे पहले जब राफेल विमानों ने भारतीय एयर स्पेस में एंट्री की तो INS कोलकाता कंट्रोल रूम ने उनका स्वागत किया. अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई राफेल विमानों लेकर कोई सेरेमनी होगी या फिर नहीं. Also Read - भारतीय एयर स्पेस में राफेल की हुई एंट्री, हुआ जोरदार स्वागत, कंट्रोल रूम ने कहा- 'Happy Landing'

सभी राफेल विमानों को दो बजकर 15 मिनट के आस पास पहुंचा था लेकिन यूएई से टेकऑफ में देरी की वजह से अंबाला पहुंचने में राफेल विमानों को देरी हुई. अंबाला एयरफोर्स बेस पर पहुंचने के बाद पांचों राफेल विमानों ने अंबाला एयर बेस की परीक्रमा की है.

सूत्रों की मानें तो 20 अगस्त को राफेल विमानों की सेरेमनी हो सकती है जिसमें प्रधानमंत्री पीएम मोदी शिरकत कर सकते हैं. अभी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. वायु सेना के दो सुखोई विमान पांचो राफेल विमान को अंबाला एयर फोर्स बेस तक लेकर पहुंचे है.

राफेल विमानों की लैंडिंग को देखते हुए अंबाला एयर बेस के पास धारा 144 लागू लगा दी गई है. आज भारतीय सेना के लिए के गौरव का दिन है. राफेल को लेकर पूरे देश में एक्साइटमेंट है.

