नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है. दरअसल राहुल गांधी ने देश में टेस्टिंग किट की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जो काम बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था सरकार ने उसमें देरी की. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब हम कोरोना टेस्ट करने के मामले में कई गरीब देशों की बराबरी कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने लिखा- "भारत ने टेस्टिंग किटों की खरीद में देरी की और अब गंभीर रूप से इनकी कमी है. प्रति 10 लाख भारतीयों के लिए केवल 149 टेस्ट के साथ, हम अब लाओस (157), नाइजर (182) और होंडुरास (162) जैसे देशों की बराबरी में हैं. मास टेस्टिंग इस वायरस से लड़ने की सबसे बड़ी कुंजी है. वर्तमान में हम गेम में कहीं भी नहीं हैं."

India delayed the purchase of testing kits & is now critically short of them.

With just 149 tests per million Indians, we are now in the company of Laos (157), Niger (182) & Honduras (162).

Mass testing is the key to fighting the virus. At present we are nowhere in the game.

