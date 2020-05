नई दिल्ली: भारत के जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला का 90 साल की उम्र में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वे कई दिनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे. अहमदाबाद के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. अहमदाबाद नगर निगम ने 22 मई को उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की थी. Also Read - 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें में करीब 52 लाख लोगों ने की यात्रा; ट्रेन के 9 दिन देरी से पहुंचने की खबर को रेलवे ने बताया फर्जी

बता दें कि विश्‍वभर में फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजीन दारूवाला का जन्म 11 जुलाई 1931 को अहमदाबाद, गुजरात में एक पारसी परिवार में हुआ था. वे एक अंग्रेजी के प्रोफेसर भी थे. देशभर के तमाम अखबारों और टीवी चैनलों पर उनके बताए राशिफल प्रकाशित और प्रसारित होते थे. Also Read - अगर लॉकडाउन बढ़ा तो इस बार कितनी मिलेगी छूट? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मंथन जारी

बेजान दारूवाला की मौत पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा- प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री बेजान दारुवाला के निधन से दुखी हूं. मैं दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं. मेरी संवेदनाएं. ओम शांति… Also Read - Air India Booking: जिन लोगों की फ्लाइट हुई रद्द वो 24 अगस्त तक दोबारा ले सकते हैं टिकट, नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज: एयर इंडिया

Saddened by the demise of renowned Astrologer Shri Bejan Daruwalla. I pray for the departed soul. My condolences. Om Shanti…

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) May 29, 2020