Sale of platform ticket to stop at all stations in Delhi अब दिल्ली के किसी भी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे. दरअसल राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी रेलवे के दिल्ली संभाग ने प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी है.

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और दिल्ली संभाग के अन्य स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगाई गई.