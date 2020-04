Congress Leader Death From Covid-19: कोरोना संक्रमण के कारण कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का निधन हो गया है. रविवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली. Also Read - Coronavirus Cases in US: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO का पैसा रोका, कहा- यह संगठन चीन के लिए करता है काम

खबर है कि गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अहमदाबाद नगर निगम में कांग्रेस पार्षद बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया है. बदरुद्दीन शेख कोविड 19 संक्रमित थे, उन्होंने एसवीपी अस्पताल में आखिरी सांस ली.

उनके निधन के बारे में शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी. उन्होंने लिखा, I am at loss of words. Badrubhai, as we called him was a stellar of strength and patience. A senior leader of our

@INCGujarat

family,I knew him since40 years when he was with YouthCongress.He was relentlessly working with poor people & was infected with #Covid_19. #RIP my friend.

I am at loss of words. Badrubhai, as we called him was a stellar of strength and patience. A senior leader of our @INCGujarat family,I knew him since40 years when he was with YouthCongress.He was relentlessly working with poor people & was infected with #Covid_19. #RIP my friend. https://t.co/sjkGrBnbqq — Shaktisinh Gohil (@shaktisinhgohil) April 26, 2020

उन्होंने वीडियो जारी कर भी संवेदना जताई है-

My friend #Badru was a true #CoronaWarrior . He got infected with #coronavirus whilst helping poor people in #Ahmedabad #Gujarat .He is a big loss to our @INCGujarat family as he succumbed to #Covid_19 . Lesson for all: Please take care and co operate with your local authorities. pic.twitter.com/52B0Ie4FDi — Shaktisinh Gohil (@shaktisinhgohil) April 26, 2020

बता दें कि 15 अप्रैल को बदरुद्दीन शेख की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. इसके बाद उन्हें एसवीपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें कुछ समय होम क्वारंटाइन में भी रखा गया था.