नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के कुल 18,601 पुष्ट मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं 3252 व्यक्तियों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है. मंगलवार को अपने डेली बुलेटिन में मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के कारण अब तक कुल 590 लोगों की मौत हुई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, "अब तक, देश में 18601 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं और 3252 लोग ठीक हुए हैं, 705 वो लोग हैं जो कल ठीक हुए थे. इससे हमारे मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 17.48% तक हो गया है." स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 23 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 61 अतिरिक्त जिलों में पिछले 14 दिनों में कोई भी ताजा मामला दर्ज नहीं किया गया है. 4 नए जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है-लातूर, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में हिंगोली और वाशिम.

61 additional districts from 23 States/UT have not reported any fresh cases in last 14 days. 4 new districts have been included in the list-Latur, Osmanabad, Hingoli & Washim in Maharashtra: Health Ministry

