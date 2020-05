Jammu and kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है. देर रात से ये मुठभेड़ चल रही थी. Also Read - Jammu and Kashmir Encounter: हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू, जिसके सिर पर था 12 लाख का ईनाम, कभी मैथ्स पढ़ाता था...

कश्मीर का मोस्ट वांटेड उग्रवादी और हिजबुल प्रमुख रियाज नाइकू अपने पैतृक गांव जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के बेगपोरा में मारा गया है. शीर्ष सूत्रों ने बताया कि यहां भारी गोलीबारी हो रही थी. Also Read - तेलंगाना में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, शाम 7 बजे के बाद लागू रहेगा कर्फ्यू

सुरक्षा बलों द्वारा रात भर चले इस ऑपरेशन की शुरूआत मंगलवार की शाम को की गई थी, जिसके तहत नाइकू के पैतृक गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था. Also Read - जम्मू-कश्मीर: जन सुरक्षा कानून के तहत तीन महीने और बढ़ाई गई पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की हिरासत

अंवतीपुरा में एक अन्य मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने आतंकी को मार गिराया है.

#UPDATE Jammu & Kashmir: One terrorist killed in the encounter at Sharshali Khrew area of Awantipora. Police and security forces are carrying out the operation which is still underway. https://t.co/tkrQTPTRVc — ANI (@ANI) May 6, 2020

Third operation launched by Awantipora Police last night on a specific input too is in progress and might continue further during day till we clear the target area. Senior officers monitoring since last night: J&K Police pic.twitter.com/XNtLJhyM5o — ANI (@ANI) May 6, 2020



सुरक्षा बलों ने यहां आसपास के सभी गांवों और रास्तों को सील कर सर्च अभियान शुरू कर दिया है.

#UPDATE Jammu & Kashmir: The encounter at Sharshali Khrew area of Awantipora is underway. Civilians from around 12 to 15 houses have been evacuated. One AK-56 rifle has been recovered from the terrorist killed in the encounter. — ANI (@ANI) May 6, 2020

खबरें आ रही हैं कि जैश-ए मोहम्म्द का एक आतंकवादी त्राल क्षेत्र के सतुरा गांव में मार गिराया गया है. पुलिस और सुरक्षाबलों ने मिलकर इस अभियान को अंजाम दिया है.

One Jaish-e-Mohammed terrorist arrested from Satura village of Tral area yesterday. The joint team of police & security forces apprehended the terrorist at Satura crossing in an ambush while he was found under suspicious circumstances. Arms&ammunition recovered: J&K Police pic.twitter.com/6YyTKRKBwb — ANI (@ANI) May 6, 2020

बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में नियंत्रण रेखा से लगी हुई चौकियों और अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और मोर्टार दागे थे.

रक्षा प्रवक्ता ने बताया, ‘रात साढ़े आठ बजे पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पास मंजकोट सेक्टर में बिना उकसावे के संघर्ष विराम तोड़ते हुए छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागना शुरु कर दिया’.

उन्होंने बताया कि बाद में मंगलवार देर रात को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों में भारी गोलाबारी की. भारतीय सेना ने मुहतोड़ जवाब दिया.