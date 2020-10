सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case) की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की हिरासत में कैद रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को आज बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट से आज रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को जमानत मिल गई वहीं, उनके भाई शौविक की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी. Also Read - रिया के हिरासत से परेशान हैं अनुभव सिन्हा और हंसल मेहता, पूछा- अब भी जेल में क्यों है एक्ट्रेस?

Maharashtra: Bombay High Court grants bail to Rhea Chakraborty (in file pic), rejects bail plea of her brother Showik Chakraborty.

Narcotics Control Bureau had arrested them in connection with a drugs case related to #SushantSinghRajput death pic.twitter.com/FqhCS7UzGy

