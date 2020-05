नई दिल्ली: देश में फैले कोरोना वायरस के बीच तबलीगी जमाता के मामले ने खूब तूल पकड़ा. तबलीगी जमात के मरकज का संचालक मौलान साद है. हालांकि उस वक्त मौलान साद गायब हो गए थे लेकिन बाद में फिर खबर आई की पुलिस व वकीलों के संपर्क में मौलाना साद हैं. इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने मौलान साद के बेटे से पूछताछ की. इस पूछताछ में क्राइम ब्रांच में उन लोगों के बारे में जानकारी मांगी जो मरकज का सारा कामकाज देखते हैं. Also Read - #BoysLockerRoom: क्या है बॉयज लॉकर रूम, स्कूली बच्चे सामूहिक दुष्कर्म की करते थे प्लानिंग, होती थीं अश्लील बातें...

गौरतलब है कि अबतक मौलाना साद की गिरफ्तारी नही हो पाई है. लेकिन इससे पहले पुलिस टीमें कई जगहों पर मौलाना की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाल चुकी है. इससे पहले पुलिस ने मौलाना के फार्म हाउस पर दिबश डाली थी लेकिन वहां भी मौलाना का पता नहीं चल सका था. लिहाजा क्राइम ब्रांच अब जानकारी जुटाने के लिए मौलाना के परिवार की तरफ रुख कर चुकी है.

Son of Maulana Saad (Tablighi Jamaat chief) was interrogated by Delhi Police Crime Branch yesterday. Delhi Police has sought details from him about 20 people who had attended the Markaz in Delhi or are a part of its management team: Delhi Police Sources pic.twitter.com/yXPyOlY1EK

— ANI (@ANI) May 6, 2020