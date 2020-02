नई दिल्ली: तमिलनाडु में बड़े हादसे की खबर है. एक बस और ट्रक में टक्कर हुई है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों का ही अगला हिस्सा बुरी तरह से चरमरा गया. बस में कई सवारियां सफर कर रही थीं. हादसे में अब तक 19 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है. इनमें से पांच महिलाएं हैं, जबकि 14 पुरुष हैं. पुलिस और बचाव के लिए टीम मौके पर पहुंची है. ट्रक और बस को क्रेन के जरिए अलग किया गया.

ये घटना तमिलनाडु के त्रिपुर ज़िले के अविनाशी टाउन के पास हुई है. बस में कई सवारियां थीं. ये बस केरला राज्य परिवहन की थी. बस की भिड़ंत सामने आ रहे ट्रक से हो गई. बताया जा रहा है कि सुबह होने से पहले हुए इस हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है. हताहतों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है. कई लोग घायल भी हुए हैं. अविनाशी के तहसीलदार ने घटना में मरने वालों की पुष्टि की है.

#UPDATE Deputy Tehsildar of Avinashi: 19 people – 14 men and 5 women, died in the collision between a Kerala State Road Transport Corporation bus & a truck near Avinashi town of Tirupur district. https://t.co/pOss4LTAtv

— ANI (@ANI) February 20, 2020