Terrorists Attack: आतंकवादियों (Terrorists ) ने आज सोमवार की शाम श्रीनगर (Srinagar)) में जेवान के पंथा चौक इलाके के (Zewan in Pantha Chowk area of Srinagar) पास एक पुलिस वाहन पर बड़ा हमला (Terrorists attack in Srinagar) किया है. आतंकियों ने पुलिस की बस में फायरिंग (Terrorists firing) की है, जिसमें 14 जवान घायल हैं. सभी घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.Also Read - Encounter in Srinagar: सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर किए

#UPDATE Srinagar Terror Attack | Among the injured police personnel, one ASI & a Selection Grade Constable succumbed to their injuries: Kashmir Zone Police — ANI (@ANI) December 13, 2021

श्रीनगर आतंकवादी हमले को लेकर मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, कश्मीर जोन पुलिस ने एक बयान में कहा है कि घायल पुलिसकर्मियों में एक एएसआई और एक सिलेक्शन ग्रेड कॉन्‍स्‍टेबल की मौत हो गई है. आगे के विवरण की प्रतीक्षा है.

बता दें कि इस आतंकी हमले से पहले आज ही श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक अन्‍य वाकये में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी भी मारे गए हैं.

Terrorists fired upon a police vehicle near Zewan in Pantha Chowk area of Srinagar. 14 personnel injured in the attack. All the injured personnel evacuated to hospital. Area cordoned off. Further details shall follow: Kashmir Zone Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/IfEXEh3wii — ANI (@ANI) December 13, 2021

यह हमला तब हुआ, जब बस पुलिस हेडक्वार्टर जा रही थी. जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर शहर के बाहरी हिस्से में सोमवार को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की बस पर गोलीबारी की. इस हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए. अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना सोमवार शाम को पंथा चौक इलाके के जेवान में हुई. अधिकारियों ने बताया कि हमले में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घायलों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है. यह बात जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने एक बयान में कही है.

बता दें कि इस आतंकी हमले से पहले आज श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक अन्‍य वाकये में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए. जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में सोमवार को दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ रंग्रेठ इलाके में हुई है. कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि दो आतंकवादियों को ढेर किया गया है. पुलिस ने बताया कि तलाश अभियान जारी है और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.