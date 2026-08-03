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Breaking News Today: कई अहम बिल लाने की तैयारी में सरकार, बांकीपुर समेत 3 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आज

Breaking News Today 03 August: संसद के मानसून सत्र का आज 11वां वर्किंग दिन है. सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है वहीं विपक्ष सरकार को दूसरे मुद्दों पर घेरने की कोशिश में है. उधर तीन राज्यों की एक-एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Breaking News Today 03 August: संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है, जहां सत्ता और विपक्ष में आज भी हंगामे के आसार हैं. विपक्ष सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरने की तैयारी में है. दूसरी ओर तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में विपक्ष को अपनी जीत की उम्मीद होगी, जिसके वोटों की गिनती शुरू होने वाली है. बिहार की बांकीपुरा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य सभा में आने से खाली हुई थी. यहां जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा में जाने का सपना संजोए हैं. यह सीट बीजेपी का भी गढ़ है और राजद भी यहां अपने लिए मौका तलाश रहा है.

दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दतिया सीट है, जो कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने के चलते खाली हुई थी. गुजरात की मांजलपुर सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी. तीनों उपचुनावों की गिनती ईवीएम से होगी. स्थानीय केंद्रों पर सुबह 8 बजे से यह गिनती शुरू हो जाएगी और इसके रूझान आना शुरू हो जाएंगे.

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