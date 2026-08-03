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Breaking News Today: कई अहम बिल लाने की तैयारी में सरकार, बांकीपुर समेत 3 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आज

Breaking News Today 03 August: संसद के मानसून सत्र का आज 11वां वर्किंग दिन है. सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है वहीं विपक्ष सरकार को दूसरे मुद्दों पर घेरने की कोशिश में है. उधर तीन राज्यों की एक-एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 3, 2026, 8:13 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Breaking News Today 03 August: संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है, जहां सत्ता और विपक्ष में आज भी हंगामे के आसार हैं. विपक्ष सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर घेरने की तैयारी में है. दूसरी ओर तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में विपक्ष को अपनी जीत की उम्मीद होगी, जिसके वोटों की गिनती शुरू होने वाली है. बिहार की बांकीपुरा में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्य सभा में आने से खाली हुई थी. यहां जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा में जाने का सपना संजोए हैं. यह सीट बीजेपी का भी गढ़ है और राजद भी यहां अपने लिए मौका तलाश रहा है.

दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दतिया सीट है, जो कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने के चलते खाली हुई थी. गुजरात की मांजलपुर सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी. तीनों उपचुनावों की गिनती ईवीएम से होगी. स्थानीय केंद्रों पर सुबह 8 बजे से यह गिनती शुरू हो जाएगी और इसके रूझान आना शुरू हो जाएंगे.

और पढ़ें: Breaking News Today: लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ एंटी पेपर लीक विधेयक

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  • Aug 3, 2026 8:00 AM IST

    Breaking News Today 03 August: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज 3 अगस्त से शुरू हो रहा है. मानसून सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार कई विधायी और वित्तीय कार्य सदन में रखेगी. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में है.

  • Aug 3, 2026 7:52 AM IST

    Breaking News Today 03 August: तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों बिहार (बांकीपुर), मध्य प्रदेश (दतिया) और गुजरात (मांजलपुर) में उपचुनावों की गिनती कुछ ही पलों (सुबह 8 बजे से) में शुरू होने वाली है. विपक्ष यहां जीतकर सरकार को घेरने का अवसर देख रहा है. इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई (गुरुवार) को चुनाव संपन्न हुए थे.

  • Aug 3, 2026 7:50 AM IST

    Breaking News Today 03 August: संसद में मानसून सत्र का आज 11वां कार्यदिवस है. सरकार इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष उसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी में घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है.

  • Aug 3, 2026 7:49 AM IST

    Breaking News Today 03 August: नमस्कार! आज सावन का पहला सोमवार है और देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की धूम दिख रही है. देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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