EnglishHindi
LIVE

Breaking News Today: संसद में आज फिर हंगामे के आसार, पेपर लीक पर झारखंड में छात्र-आंदोलन तेज

Breaking News Today 05 August: मौसम विभाग ने देश भर में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है. उधर संसद में मानसून सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है. रांची में परीक्षा लीक को लेकर छात्र आंदोलन तेज होता दिख रहा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 5, 2026 9:19 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 05 August: संसद के मानसून सत्र का आज 13वां (वर्किंग डे) दिन है, जिसके एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ने के आसार हैं. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर दोनों सदनों चर्चा की मांग को लेकर शोर मचा रहा है. मंगलवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी संसद हल्ला मचाते रहे. इस बीच राज्य सभा में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो गया. इस बीच मानसून ने पूरे देश में अपना प्रभाव जमा दिया है. बुधवार को मौसम विभाग ने पूरे देश में हेवी से बहुत हेवी बारिश की चेतावनी जारी की है.

दूसरी ओर रांची में परीक्षा लीक और JPSC परीक्षा रद्द और JSSC-CGL परीक्षा की भी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन और तेज हो रहा है. छात्र आंदोलन का आज 11वां दिन है.

और पढ़ें: Breaking News Today Live: थोड़ी देर में E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल करेंगे पीएम आवास तक मार्च, यहां पढ़ें हर अपडेट

ऐसे ही देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय-समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.

Follow updates here:

  • Aug 5, 2026 9:19 AM IST

    Breaking News Today 05 August: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 और धारा 35A को हटाने की आज 7वीं वर्षगांठ है. इस मौके पर पीडीपी विशेष राज्य का दर्जा फिर से बहाल करने को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है. पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है. राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं.

  • Aug 5, 2026 9:17 AM IST

    Breaking News Today 05 August: नमस्कार! 5 अगस्त बुधवार के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया की हर बड़ी घटना के लाइव अपडेट्स.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.