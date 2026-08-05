Breaking News Today: संसद में आज फिर हंगामे के आसार, पेपर लीक पर झारखंड में छात्र-आंदोलन तेज

Breaking News Today 05 August: संसद के मानसून सत्र का आज 13वां (वर्किंग डे) दिन है, जिसके एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ने के आसार हैं. विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर दोनों सदनों चर्चा की मांग को लेकर शोर मचा रहा है. मंगलवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी संसद हल्ला मचाते रहे. इस बीच राज्य सभा में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन (संशोधन) बिल विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो गया. इस बीच मानसून ने पूरे देश में अपना प्रभाव जमा दिया है. बुधवार को मौसम विभाग ने पूरे देश में हेवी से बहुत हेवी बारिश की चेतावनी जारी की है.
दूसरी ओर रांची में परीक्षा लीक और JPSC परीक्षा रद्द और JSSC-CGL परीक्षा की भी निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन और तेज हो रहा है. छात्र आंदोलन का आज 11वां दिन है.
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