Breaking News Today 10 July: दिल्ली के अलीपुर इलाके में लगी आग, राजधानी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट

Breaking News Today 10 July: देशभर में आज मौसम, आगजनी और कानून व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आई हैं. दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को जरूरत होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. वहीं दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक कार्डबोर्ड रोल के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई.
दमकल विभाग को रात 12:50 बजे सूचना मिली, जिसके बाद कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. आग बुझाने के दौरान पास की दूसरी गली में भी एक गोदाम में आग लगने की खबर मिली. दमकल कर्मियों ने दोनों जगह आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. फिलहाल कूलिंग का काम जारी है और आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है.
#WATCH दिल्ली: अलीपुर में कार्डबोर्ड रोल के गोदाम में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। pic.twitter.com/WODe36MVGG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
हरियाणा के गुरुग्राम से भी बड़ी खबर सामने आई है. सुषांत लोक इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के चार शूटर मारे गए, जबकि एक बदमाश घायल हुआ है. पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई लंबे समय से वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 कार्यक्रम में राज्य के विकास को लेकर अपनी सरकार का विजन साझा किया. उन्होंने कहा कि झारखंड लंबे समय तक दूसरे राज्यों पर निर्भर रहा, लेकिन अब राज्य नई दिशा में आगे बढ़ रहा है.
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