EnglishHindi
LIVE

Breaking News Today: संसद के मानसून सत्र का 17वां दिन- आज भी सत्ता-विपक्ष में हंगामे के आसार

Breaking News Today 11 August: संसद के मानसत्र सत्र में अभी तक गतिरोध जारी है. इस सत्र में एंटी पेपर लीक कानून को छोड़कर अभी तक संसद का कोई भी सत्र सुचारू रूप से चलता नहीं दिखा है.

Written by: Arun Kumar
Published: August 11, 2026, 7:48 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News Today 11 August: संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है और विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान दिए जाने को लेकर हमलावर है. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की मांग है कि गृह मंत्री को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बयान देना होगा कि इसके आदेश किसने दिए थे. इसके अलावा राहुल गांधी ने राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में जवाब देने की मांग की.

इसके अलावा देश भर में मानसून अब अपने चरम पर है. जुलाई में हुई सामान्य से कम बारिश के बाद अब बादल पूरे देश को भिगो रहे हैं. कहीं-कहीं पर बारिश आफत भी बन रही है. IMD ने मंगलवार (11 अगस्त 2026) दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

और पढ़ें: तमिलनाडु के CM विजय की पत्नी संगीता ने वापस ली तलाक की अर्जी, लगाये थे कई आरोप

ऐसे ही देश, दुनिया, खेल, बिजनेस और मनोरंजन जगत में दिन भर हुई हलचल को अब आप एक ही क्लिक में पढ़ सकते हैं. India.com के साथ बने रहें और समय समय पर पेज को रिफ्रेश करते रहें. जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपको पूरे दिन की सभी बड़ी खबरें पढ़ने को मिलती जाएंगी.

Follow updates here:

  • Aug 11, 2026 8:05 AM IST
    Breaking News Today: क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की गुजारा भत्ता बढाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. हसीन जहां ने अपना मासिक गुजारा भत्ता (Maintenance) ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने की मांग की है.
  • Aug 11, 2026 8:03 AM IST

    Breaking News Today: रांची में परीक्षा रद्द की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर हैं. सोमवार को छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दीं. इस पर राज्य के विपक्षी दिल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को झारखंड बंद का आह्वान किया है.

  • Aug 11, 2026 8:00 AM IST
    Breaking News Today: मुस्लिम पुरुषों को एकतरफा तलाक का अधिकार देने वाली तलाक-ए-हसन ,तलाक ए अहसन समेत दूसरी व्यवस्थाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई.
  • Aug 11, 2026 7:57 AM IST
    Breaking News Today: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की गतिविधियों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई.
  • Aug 11, 2026 7:56 AM IST

    Breaking News Today: नमस्कार! 11 अगस्त (मंगलवार) की इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. आपको यहां मिलेंगे देश और दुनिया की हर बड़ी घटना के ताजा अपडेट्स.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.