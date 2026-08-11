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Breaking News Today: संसद के मानसून सत्र का 17वां दिन- आज भी सत्ता-विपक्ष में हंगामे के आसार

Breaking News Today 11 August: संसद के मानसत्र सत्र में अभी तक गतिरोध जारी है. इस सत्र में एंटी पेपर लीक कानून को छोड़कर अभी तक संसद का कोई भी सत्र सुचारू रूप से चलता नहीं दिखा है.

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ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News Today 11 August: संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है और विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान दिए जाने को लेकर हमलावर है. कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की मांग है कि गृह मंत्री को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर बयान देना होगा कि इसके आदेश किसने दिए थे. इसके अलावा राहुल गांधी ने राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में जवाब देने की मांग की.

इसके अलावा देश भर में मानसून अब अपने चरम पर है. जुलाई में हुई सामान्य से कम बारिश के बाद अब बादल पूरे देश को भिगो रहे हैं. कहीं-कहीं पर बारिश आफत भी बन रही है. IMD ने मंगलवार (11 अगस्त 2026) दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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