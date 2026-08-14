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Breaking News Today 14 August: महाराष्ट्र-हिमाचल में भूकंप के झटके, 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट

Breaking News Today 14 August: देश में मानसून अब अपने चरम पर दिख रहा है. इस बीच पूरा देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ की तैयारियां कर रहा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 14, 2026 7:32 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Breaking News Today 14 August: आज सुबह महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में बारी-बारी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए.  महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार सुबह 5.32 मिनट पर ये झटके महसूस हुए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 थी. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर लगभग 3 किलोमीटर की गहराई पर था. इसके बाद सुबह 6 बजकर 36 मिनट पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी धरती कांप गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.0 थी और इसका केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था.

सुबह-सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक की तैयारी कर रहे लोग झटके महसूस कर सहम गए. हालांकि राहत की बात रही की इस कम तीव्रता वाले भूकंप से जानमाल का कोई खतरा नहीं हुआ. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हल्के झटके महसूस किए गए.

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इस बीच देश में स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. लाल किले पर इस बार जेन जी (Z पीढ़ी) और युवा शक्ति पर खास फोकस होगा. लाल किले पर पहली बार राष्ट्र गीत ‘वंदे-मातरम’का गायन होगा.

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  • Aug 14, 2026 7:32 AM IST

    Breaking News Today 14 August: सुप्रीम कोर्ट आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा. राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सैनानी वीर सावरकर को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में राहुल गांधी ने लखनऊ की निचली अदालत की ओर से जारी समन और वहां चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है.

  • Aug 14, 2026 7:31 AM IST
    Breaking News Today 14 August: CBSE की कॉपी जांच (OSM) के लिए पारदर्शी और स्पष्ट नियम बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. याचिका में मांग की गई है कि इन नियमों की निगरानी के लिए एक हाई-पावर कमेटी बनाई जाए.
  • Aug 14, 2026 7:29 AM IST

    Breaking News Today 14 August: नासिक में भूकंप के हल्के झटकों के करीब एक बाद देश के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी सुबह 6.36 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए. यहां रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 थी.

  • Aug 14, 2026 7:28 AM IST

    Breaking News Today 14 August: महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार सुबह 5.32 मिनट पर ये झटके महसूस हुए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 थी.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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