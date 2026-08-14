Breaking News Today 14 August: महाराष्ट्र-हिमाचल में भूकंप के झटके, 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट

Breaking News Today 14 August: आज सुबह महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में बारी-बारी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए. महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार सुबह 5.32 मिनट पर ये झटके महसूस हुए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 थी. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर लगभग 3 किलोमीटर की गहराई पर था. इसके बाद सुबह 6 बजकर 36 मिनट पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी धरती कांप गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.0 थी और इसका केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था.
सुबह-सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक की तैयारी कर रहे लोग झटके महसूस कर सहम गए. हालांकि राहत की बात रही की इस कम तीव्रता वाले भूकंप से जानमाल का कोई खतरा नहीं हुआ. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी हल्के झटके महसूस किए गए.
इस बीच देश में स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. लाल किले पर इस बार जेन जी (Z पीढ़ी) और युवा शक्ति पर खास फोकस होगा. लाल किले पर पहली बार राष्ट्र गीत ‘वंदे-मातरम’का गायन होगा.
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