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Breaking News Today 15 May LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर, ये समझौते हो सकते हैं

Breaking News Today 14 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा. इस दौरे में वहां रहने वाले भारतीयों के हितों और सुविधाओं पर भी चर्चा होगी. दोनों देशों के बीच एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं.

(Breaking News Today)

Breaking News Today 14 May LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं. इस यात्रा का द्देश्य द्विपक्षीय ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ को आगे बढ़ाना है. अपनी यात्रा के दौरान, PM मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे.

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का काम करेगी. वहीं, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, PM मोदी की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक होगी. इस दौरान LPG तथा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्रों में दो महत्वपूर्ण MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है.

बता दें कि UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और पिछले 25 वर्षों में कुल मिलाकर निवेश का सातवां सबसे बड़ा स्रोत रहा है. UAE में 4.5 मिलियन से अधिक भारतीयों का एक मजबूत समुदाय रहता है.

आज से प्रधानमंत्री UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की छह दिवसीय यात्रा पर रहेंगे. अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, प्रधानमंत्री नीदरलैंड का दौरा करेंगे. 017 के बाद से नीदरलैंड की यह प्रधानमंत्री की दूसरी यात्रा होगी. यात्रा के तीसरे चरण के लिए, PM मोदी स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे और अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टरसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

अपनी यात्रा के अंतिम चरण में, प्रधानमंत्री अगले मंगलवार को इटली में होंगे. इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा एक्शन मोड में

एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हिमंता बिस्वा सरमा एक्शन मोड में आ गए हैं. उन्होंने एक बैठक कर के राज्य के विकास और विरासत को समान रूप से आगे बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए संतोष व्यक्त करते हुए आने वाले दिनों में तेज गति से काम करने पर जोर दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी.

बिजली आपूर्ति की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष असम की अधिकतम बिजली मांग 2,950 मेगावाट रही थी, जो इस गर्मी में बढ़कर लगभग 3,100 मेगावाट होने की संभावना है. इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम की तीनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, भविष्य में असम को पावर सरप्लस बनाए रखने के लिए थर्मल, सोलर और पंप स्टोरेज परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री सरमा ने मां कामाख्या मंदिर से जुड़े कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी चर्चा की. उन्होंने बताया कि अधिकांश कानूनी प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी हैं, जिससे आने वाले दिनों में निर्माण कार्य में तेजी आएगी.

(इनपुट- IANS)

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