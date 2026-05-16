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Breaking News Today 16 May LIVE: ब्रिक्स बैठक में भिड़े ईरान और यूएई, भोजशाला फैसले पर आया कांग्रेस का बयान

Breaking News Today 16 May 2026 Aaj Ki Taja Khabar: यूएई के राज्य मंत्री अल मरार ने कहा कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और होर्मुज स्‍ट्रेट का इस्तेमाल आर्थिक दबाव या ब्लैकमेल के तौर पर करना समुद्री डकैती जैसा कदम है और इससे पूरे क्षेत्र, वहां के लोगों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा होता है.

(Breaking News Today)

Breaking News Today 16 May LIVE Updates: भारत में हो रही ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूएई और ईरान आमने-सामने आ गए. बैठक में यूएई के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने ईरान का खुलकर विरोध किया. उन्होंने ईरान की ओर से लगाए गए आरोपों और उन हमलों को सही ठहराने की कोशिशों को पूरी तरह खारिज किया. खलीफा शाहीन अल मरार ने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है.

ब्रिक्स बैठक में यूएई के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने ये भी कहा कि उनका देश अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्र फैसले लेने के अधिकार के खिलाफ किसी भी तरह के आरोप या धमकी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता. साथ ही यूएई को किसी भी खतरे, आरोप या दुश्मनी भरे कदम का जवाब देने का पूरा कानूनी, कूटनीतिक और सैन्य अधिकार है.

अल मरार ने बताया कि 28 फरवरी 2026 से यूएई लगातार और बिना किसी उकसावे के ईरान के हमलों का सामना कर रहा है. यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने लगभग 3,000 हमलों को रोका है, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे. उन्होंने आगे कहा क‍ि अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई प्रस्तावों और निंदा के बावजूद, ईरान ने यूएई और क्षेत्र के अन्य देशों पर अपने हमले जारी रखे हैं. यह अंतरराष्ट्रीय सहमति की खुली अनदेखी है.

भोजशाला फैसले पर आया कांग्रेस का बयान

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. न्होंने कहा कि इस मामले का अध्ययन किया जाएगा. दिग्विजय सिंह ने कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मामले, संभल मस्जिद मामले और मथुरा-वृंदावन मामले समेत तीन समान मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और उन पर रोक लगी हुई है. भोजशाला मामले में जो फैसला आया है, उसका अध्ययन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक है. उन्होंने यह भी दावा किया कि एएसआई की रिपोर्ट में किसी भी मूर्ति का उल्लेख नहीं किया गया है, जो चिंता का विषय है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब देश में आर्थिक और सामाजिक तनाव का माहौल है, ऐसे समय में हिंदू-मुस्लिम विवाद को फिर से उठाना उचित नहीं है.

(इनपुट- IANS)

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