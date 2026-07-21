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Breaking News Today 21 July: CJP ने जंतर-मंतर पर फिर से मंच बनाया, आज भी संसद मार्च- क्या आज चलेगी संसद!

Breaking News Today 21 July: कॉकरेच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहे छात्रों के आंदोनल के एक बार फिर आज जोर पकड़ने की उम्मीद है. संसद में शुरू हुए मानसून सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर आंदोलनकारी संसद मार्च करेंगे.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 21, 2026 7:39 AM IST
Breaking News Today
ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 21 July: कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आंदोलनकारी मंगलवार को भी संसद मार्च की कोशिश करेंगे. दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा नीतियों और पेपर लीक की शिकायतों को लेकर देश भर से छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे थे. यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन्हें बीते शनिवार (18 जुलाई) पुलिस उठाकर ले गई और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. अब वह डॉक्टरों की देखरेख में हैं लेकिन अभी भी अपना अनशन जारी रखा हुआ है.

इस बीच इस आंदोलन का असर संसद के भीतर भी दोनों सदनों में देखा गया. संसद के दोनों सदनों में सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ और यहां विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी. आज एक बार बार फिर विपक्ष के इस मुद्दे पर शोर मचाने के कयास हैं.

और पढ़ें: CJP Protest Live: भूख हड़ताल वापस नहीं लेंगे सोनम वांगचुक, जारी रहेगा सीजेपी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन

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  • Jul 21, 2026 7:39 AM IST

    Breaking News Today 21 July: जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से पुलिस सर्विलांस हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा. JNU स्टूडेंट्स यूनियन की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष ने यह याचिका दायर की है. इस याचिका में दिल्ली पुलिस पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जता रहे प्रदर्शनकारियों की लगातार निगरानी का आरोप लगा गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस का यह सर्विलांस निजता, गरिमा, अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

  • Jul 21, 2026 7:36 AM IST

    Breaking News Today 21 July: पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

  • Jul 21, 2026 7:36 AM IST

    Breaking News Today 21 July: हनीमून के दौरान पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. राज्य सरकार का कहना है कि महज कुछ तकनीकी खामियों के चलते हत्या जैसे संगीन मामले में सोनम रघुवंशी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. उसके ट्रायल छोड़कर भागने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता

  • Jul 21, 2026 7:32 AM IST

    Breaking News Today 21 July: सिक्किम के नामची जिले में देर रात हुआ टनल हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है. यहां एक निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन होने के बाद टनल का रास्ता बंद हो गया, जिसमें 27 मजदूर फंस गए थे. फंसे मजदूरों को निकालने के लिए खोज, राहत और बचाव अभियान जारी है. जिला प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टी की है.

  • Jul 21, 2026 7:26 AM IST
    Breaking News Today 21 July: नमस्कार! मंगलवार 21 जुलाई को हो रही सभी बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. यहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया के सभी बड़े अपडेट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ…

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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