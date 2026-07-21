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Breaking News Today 21 July: CJP ने जंतर-मंतर पर फिर से मंच बनाया, आज भी संसद मार्च- क्या आज चलेगी संसद!

Breaking News Today 21 July: कॉकरेच जनता पार्टी के बैनर तले हो रहे छात्रों के आंदोनल के एक बार फिर आज जोर पकड़ने की उम्मीद है. संसद में शुरू हुए मानसून सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर आंदोलनकारी संसद मार्च करेंगे.

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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 21 July: कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आंदोलनकारी मंगलवार को भी संसद मार्च की कोशिश करेंगे. दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा नीतियों और पेपर लीक की शिकायतों को लेकर देश भर से छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रहे थे. यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिन्हें बीते शनिवार (18 जुलाई) पुलिस उठाकर ले गई और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. अब वह डॉक्टरों की देखरेख में हैं लेकिन अभी भी अपना अनशन जारी रखा हुआ है.

इस बीच इस आंदोलन का असर संसद के भीतर भी दोनों सदनों में देखा गया. संसद के दोनों सदनों में सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ और यहां विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी. आज एक बार बार फिर विपक्ष के इस मुद्दे पर शोर मचाने के कयास हैं.

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