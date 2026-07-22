Breaking News Today 22 July: पेपर लीक मुद्दे पर दिल्ली में माहौल गर्म, सरकार संसद में चर्चा को तैयार

Breaking News Today 22 July: नीट पेपर लीक मामले पर मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन 33वें दिन हलचल लाता दिख रहा है. कई दिनों तक इस मुद्दे से बेपरवाह दिख रही सरकार संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही कुछ दबाव में दिखी है, जब विपक्षी दलों ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हंगामे में धो दिए. सत्र के तीसरे दिन सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि वह इस हॉट टॉपिक पर अब चर्चा के लिए तैयार है.
मंगलवार की शाम को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपने समर्थकों और कांग्रेस सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंचकर धरने पर बैठ गए. इस बीच आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी का यह कहकर विरोध किया कि उन्होंने यह पूरा मामला कॉकरोच जनता पार्टी से हाईजैक की कोशिश की है. इतने दिनों से छात्रों की मांग को लेकर वह अनशन और धरने पर बैठे थे.
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