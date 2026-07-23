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Breaking News Today 23 July: जंतर-मंतर पर रात में आंदोलनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, ACP घायल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोनल का आज 34वां दिन है. सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया गया है. इस बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने के भी संकेत दिए हैं.

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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतिकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 23 July: नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और विपक्ष में एक बार फिर ठन गई है. सरकार छात्रों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हो गई है. लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पहल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और इसके बाद ही इस मुद्दे पर वह चर्चा के लिए आगे आएगी.

इस बीच बुधवार की शाम को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी. यह मुलाकात रंग लाती दिख रही है सोनम वांगचुक कुछ शर्तों केसाथ अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार हैं. उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर लिखित आश्वासन मांगा है. अब इस पर सरकार के रुख का इंतजार है.

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