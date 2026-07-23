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Breaking News Today 23 July: जंतर-मंतर पर रात में आंदोलनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, ACP घायल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोनल का आज 34वां दिन है. सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष को चर्चा का प्रस्ताव दिया गया है. इस बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने के भी संकेत दिए हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 23, 2026 7:28 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज @प्रतिकात्मक तस्वीर

Breaking News Today 23 July: नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और विपक्ष में एक बार फिर ठन गई है. सरकार छात्रों के हितों से जुड़े इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हो गई है. लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पहल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और इसके बाद ही इस मुद्दे पर वह चर्चा के लिए आगे आएगी.

इस बीच बुधवार की शाम को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी. यह मुलाकात रंग लाती दिख रही है सोनम वांगचुक कुछ शर्तों केसाथ अपनी भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार हैं. उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर लिखित आश्वासन मांगा है. अब इस पर सरकार के रुख का इंतजार है.

और पढ़ें: Breaking News Today 22 July: नड्डा का आरोप- छात्रों के सहारे अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे राहुल गांधी

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  • Jul 23, 2026 7:27 AM IST
    Breaking News Today 23 July: दिल्ली में आज भी बंद रहेंगे 16 मेट्रो स्टेशन
    दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में भीड़ को नियंत्रित रखने के मकसद से आज भी 16 स्टेशनों को बंद रखने का फैसला किया है. हालांकि राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा रहेगी. यात्री सिर्फ इन स्टेशनों से अंदर-बाहर नहीं आ-जा सकेंगे.
  • Jul 23, 2026 7:22 AM IST

    Breaking News Today 23 July: जंतर-मंतर पर बीती रात आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर झड़प हो गई. आंदोलनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसमें एसीपी भी घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. पुलिस की ओर से हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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