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Breaking News Today 23 May LIVE: देश में फिर से बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, भारत आएंगे मार्को रुबियो, कैसा रहेगा तापमान, जानें दिन भर का हाल

Breaking News Today 23 May 2026: भारत के राज्यों समेत देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ इस लाइव पेज पर बने रहिए.

Published date india.com Updated: May 23, 2026 7:45 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
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(photo credit file photo, for representation only)

Breaking News Today 23 May: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं. वे तीन दिवसीय (23 से 26 मई) यात्रा की शुरुआत कोलकाता से करेंगे. दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी देखने को मिलेगी. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकती है. TCS हैरेसमेंट केस में नासिक पुलिस ने 1500 पन्नों की चार्जशीट दायर की. इसमें निदा खान और मातिन पटेल सहित कई आरोपी शामिल है. इसके अलावे MP लाड़ली बहना स्कीम में 27 नौकरी कर रही महिलाओं से मध्य प्रदेश सरकार पैसा वसूलेगी. ट्विशा शर्मा मामले में भोपाल पुलिस ने उसके फरार पति को गिरफ्तार किया है. ट्विशा का पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था. बता दें कि बार काउंसिल ने उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया है. दिन भर की सभी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ…

PTI के अनुसार, देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है, जहां आज दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये (+0.87) और डीजल 92.49 (+0.91) रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. मुंबई में पेट्रोल 108.49 व डीजल 95.02 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 110.64 व डीजल 97.02 रुपये, और चेन्नई में पेट्रोल 105.31 व डीजल 96.98 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. हर राज्य में लगने वाले स्थानीय वैट (VAT) और अन्य टैक्स दरों में अंतर होने की वजह से अलग-अलग राज्यों और शहरों में इन कीमतों में थोड़ा बदलाव हो सकता है.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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