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CJP Protest LIVE Updates: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म- दिल्ली मेट्रो के आज 17 स्टेशन बंद

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोनल का आज 35वां दिन है. इस बीच सोनम वांगचुक ने देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया है. इस बीच सरकार नीट पेपर लीक मामले पर सख्त बिल को लेकर आज केबिनेट में चर्चा करेगी.

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Breaking News @प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच गुरुवार और शुक्रवार की रात कई बड़े एक्शन दिखाई दिए हैं. इस कड़ी में रात 11.52 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए छात्रों को संदेश दिया कि उनकी केबिनेट शुक्रवार को नीट पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को सख्त सजा वाले ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी. इसके करीब आधे घंटे बाद CJP की ओर से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया.

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने वांगचुक का अनशन खत्म करने पर खुशी जताई है. साथ ही उन्होंने कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आज 35वां दिन है.

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