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CJP Protest LIVE Updates: सोनम वांगचुक का अनशन खत्म- दिल्ली मेट्रो के आज 17 स्टेशन बंद

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोनल का आज 35वां दिन है. इस बीच सोनम वांगचुक ने देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया है. इस बीच सरकार नीट पेपर लीक मामले पर सख्त बिल को लेकर आज केबिनेट में चर्चा करेगी.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 24, 2026 7:43 AM IST
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Breaking News @प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच गुरुवार और शुक्रवार की रात कई बड़े एक्शन दिखाई दिए हैं. इस कड़ी में रात 11.52 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए छात्रों को संदेश दिया कि उनकी केबिनेट शुक्रवार को नीट पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को सख्त सजा वाले ड्राफ्ट पर चर्चा करेगी. इसके करीब आधे घंटे बाद CJP की ओर से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया.

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने वांगचुक का अनशन खत्म करने पर खुशी जताई है. साथ ही उन्होंने कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आज 35वां दिन है.

और पढ़ें: CJP Protest Updates: देशभर में शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, मेदांता ने जारी किया वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन

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  • Jul 24, 2026 7:43 AM IST

    CJP Protest LIVE Updates: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रतिनिधिमंडल आज केंद्र सरकार के साथ नीट (NEET) पेपर लीक मामले पर मीटिंग करेगा. यह बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित होगी.

  • Jul 24, 2026 7:40 AM IST

    CJP Protest LIVE Updates: दिल्ली मेट्रो ने एक बार CJP के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए 17 स्टेशनों को बंद करने का फैसला किया है. DMRC ने कहा कि अगले आदेश तक ये स्टेशन बंद रहेंगे और यात्री इन स्टेशन से प्रवेश या बाहर नहीं निकल पाएंगे.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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