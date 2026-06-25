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Breaking News Today 25 June LIVE: वेनेजुएला में स्टेट इमरजेंसी की घोषणा, आगरा में मोहर्रम जुलूस को लेकर रूट डायवर्जन, यमुना बाजार में भारी पुलिस बल

Breaking News 25 June today live: वेनेजुएला में आए 7.1 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है. वहीं भारत में आज 25 जून को साल 1975 के आपातकाल की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया है.

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25 June Breaking News Today

Breaking News 25 June today: देश और दुनिया से कई ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं. एक तरफ जहां सुदूर वेनेजुएला भीषण प्राकृतिक आपदा और भूकंप की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में आज के ही दिन साल 1975 में लागू किए गए आपातकाल की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्चस्तरीय बैठक और दिल्ली में चल रहे एक्शन ने भी सबका ध्यान खींचा है. आइए, एक-एक कर आज की इन चारों बड़ी खबरों को विस्तार से समझते हैं.

वेनेजुएला में आपातकाल घोषित

वेनेजुएला में बुधवार शाम आए दो बैक-टू-बैक शक्तिशाली भूकंपों और उसके बाद आए दर्जनों आफ्टरशॉक्स के कारण हाहाकार मच गया है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था, जिसके ठीक बाद 7.5 तीव्रता का एक और बड़ा झटका महसूस किया गया. इस आपदा में राजधानी काराकास की कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं और मलबे से कई लोगों के दबे होने व हताहत होने की आशंका है. हालात की गंभीरता को देखते हुए देश में आपातकाल (State of Emergency) घोषित कर दिया गया है और तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है.

आपातकाल की बरसी पर रक्षा मंत्री का तीखा हमला

आज ही के दिन यानी 25 जून 1975 की बरसी के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया है. उन्होंने लिखा कि आपातकाल की यादें हमें सचेत करती हैं कि जब सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाते हैं, तो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर खतरे में आ जाते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

पीएम मोदी ने की 52वीं प्रगति बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति (PRAGATI) के 52वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की. इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर में चल रहे 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की. पीएम मोदी ने इन विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए ‘पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान’ का भरपूर उपयोग करने पर जोर दिया. इसके अलावा, बैठक में देश को टीबी मुक्त बनाने के अभियान और डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर साइबर अपराधों से निपटने की रणनीतियों पर भी विमर्श हुआ.

आगरा में मोहर्रम को लेकर रूट डायवर्ट

आगरा में मोहर्रम के अवसर पर 26 जून को कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा. कोतवाली, सदर भट्टी, ढाकरान, सुल्तानगंज पुलिया, एत्माद्दौला और लोहामंडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो, ई-रिक्शा और चार पहिया वाहनों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाई गई है. वैकल्पिक मार्गके तौर पर धूलियागंज से सदर भट्टी जाने वाला ट्रैफिक अब सेंट जॉन्स और हरीपर्वत होकर गुजरेगा. वाटर वर्क्स और कमला नगर से भगवान टॉकीज जाने वाले वाहनों को ओवरब्रिज का इस्तेमाल करना होगा.

यमुना बाजार में डिमोलिशन ड्राइव

देश की राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है. भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अवैध निर्माणों को गिराने यानि डिमोलिशन ड्राइव का काम शुरू कर दिया गया है. इससे पहले, डीडीए ने यमुना घाट संख्या 2 से 32 के बीच रहने वाले निवासियों को खुद से जगह खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किए थे. तय समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई तेज कर दी है.