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Breaking News LIVE Today 28 July: एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में चर्चा आज, एनडीए का मंगल मिलन

Breaking News LIVE Today 28 July: परीक्षा लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार संसद में एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई है. इस पर विपक्ष चर्चा को तैयार दिख रहा है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 28, 2026 7:23 AM IST
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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतीकात्मक तस्वीर

Breaking News LIVE Today 28 July: मानसून सत्र की शुरुआत से ही अब तक संसद का कोई भी सत्र छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे के चलते चल नहीं पाया है. शनिवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोमवार से संसद के चलने की उम्मीद थी लेकिन विपक्ष ने इसके बावजूद आंदोलन में छात्रों के खिलाफ हिंसा को मुद्दा बनाते हुए संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रखा. इस बीच मंगलवार को दोनों सदनों के चलते की उम्मीद है. अब विपक्ष सरकार के एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को तैयार दिख रहा है.

आज संसद सत्र की शुरुआत से पहले एनडीए के नेता और सांसद मंगल मिलन समारोह में हिस्सा लेंगे. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी केबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे. वहीं संसद के इस सत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़कर एनडीए में आए सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा.

और पढ़ें: Breaking News 19 July: बागी TMC सांसदों को बुलाने पर बवाल, सर्वदलीय बैठक से विपक्ष का वॉकआउट, मानसून सत्र कल से शुरू

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  • Jul 28, 2026 7:20 AM IST

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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