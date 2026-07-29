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Breaking News LIVE Updates: एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में दूसरे दिन भी चर्चा, दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी

Breaking News LIVE Today 29 July: नीट पेपर लीक और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर बुधवार को भी लोकसभा में चर्चा होगी. आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस विषय पर बोलेंगे.

Written by: Arun Kumar
Published: July 29, 2026, 7:18 AM IST
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ब्रेकिंग न्यूज @प्रतिकात्मक तस्वीर

Breaking News LIVE Today 29 July: मंगलवार को लोकसभा में नीट पेपर लीक और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर शुरू हुई चर्चा आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी. इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बारी-बारी अपनी राय रख रहे हैं. इस बीच बीच-बीच में दोनों पक्षों के नेता एक-दूसरे पर तंज भी कस रहे हैं. आज दूसरे दिन भी छात्रों की परीक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर चर्चा होगी. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस विषय पर दोपहर 12.30 बजे बोलेंगे.

उधर दूसरी ओर नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अब छात्र राजनीति में उलझते दिख रहे हैं. वह खुलकर लेफ्ट छात्र संघ एसएफआई के समर्थन में दिखने लगे हैं. उन्होंने खुलकर एसएफआई की अखिल भारतीय संयुक्त सचिव आइशी घोष की गिरफ्तारी की अटकलों का आरोप लगाया. सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार को चेतावनी जारी की. उन्होंने कहा कि अगर आइशी घोष को कुछ भी होता है तो सरकार ऐसा प्रदर्शन देखेगी, जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा.

और पढ़ें: Parliament Update: एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में आज फिर होगी चर्चा, दोपहर 12:30 बजे बोलेंगे राहुल गांधी

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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