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Breaking News Today Live: थोड़ी देर में E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल करेंगे पीएम आवास तक मार्च, यहां पढ़ें हर अपडेट

Breaking News Today Live: AAP का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे-समझे और पर्याप्त चर्चा किए E20 पेट्रोल लागू कर दिया है. इससे पुराने वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 4, 2026, 10:44 AM IST
Breaking News Today Live: थोड़ी देर में E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल करेंगे पीएम आवास तक मार्च, यहां पढ़ें हर अपडेट
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Breaking News Today Live: दिल्ली में आज E20 पेट्रोल को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है. AAP का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे-समझे और पर्याप्त चर्चा किए E20 पेट्रोल लागू कर दिया है.

इससे पुराने वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है और आम गाड़ी मालिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. दूसरी ओर, ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी E20 ईंधन के विरोध में संसद भवन की तरफ कूच करने की तैयारी कर ली है. ऐसे में आज इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज होने के पूरे आसार हैं.

और पढ़ें: Breaking News Today: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में चर्चा चाहती है कांग्रेस, राज्य सभा में दिया नोटिस

इसी बीच, मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने सैन्य विश्लेषकों से संपर्क कर ईरान पर दबाव बनाने और उसे सबक सिखाने के लिए नए, अनोखे और रचनात्मक विचार मांगे हैं. लीक हुई जानकारियों के अनुसार, इसके लिए विशेषज्ञों के साथ एक विशेष ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी शुरू किया गया है ताकि ईरान से निपटने की नई रणनीति बनाई जा सके. यहां पढ़िए देश और दुनिया की बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट्स-

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  • Aug 4, 2026 10:45 AM IST
    आप को नहीं मिली मार्च की अनुमति
    दिल्ली पुलिस ने किया साफ कि आम आदमी पार्टी को PM आवास मार्च की अनुमति नहीं मिली.
  • Aug 4, 2026 10:44 AM IST

    दिल्ली में आज E20 पेट्रोल को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल देखने को मिल सकती है. आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की है. AAP का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे-समझे और पर्याप्त चर्चा किए E20 पेट्रोल लागू कर दिया है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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