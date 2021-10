Earthquake: देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर (Earthquake in Manipur) आज भूकंप के झटकों से सहम गया. आज सुबह-सुबह ही भूकंप के झटके लगे. ये भूकंप के झटके मणिपुर के चुरचांदपुर में आया है. ये भूकंप के झटके 3.7 रिक्टर स्केल की तीव्रता से लगे हैं.Also Read - Earthquake in Karnataka: गुलबर्गा में रात में रिक्टर पैमाने पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप आज सुबह आया. इसकी तीव्रता 3.7 रही. मणिपुर के लोग भूकंप के झटकों से सहमे हैं. कुछ जगहों पर लोग घरों से बाहर निकल आये. हालांकि भूकंप से झटकों से किसी भी जानमाल की खबर नहीं है.

Earthquake of magnitude 3.7 on the Richter Scale occurred at Churachandpur, Manipur at 0716 hours: National Center for Seismology (NCS)

— ANI (@ANI) October 16, 2021