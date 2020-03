नई दिल्ली: निर्भया दुष्कर्म मामले (Nirbhaya Gangrape And Murder Case) में मौत की सजा पाने वाले चारों दोषियों की फांसी की सजा टल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी अगली सुनवाई तक टाल दी है. दरअसल 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड मामले में दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है.

2012 Delhi gang-rape case: A Delhi Court has deferred the matter as the mercy petition of one of the convicts, Pawan is pending before the President of India https://t.co/rwEpu1VLWk

