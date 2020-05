नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है. शुक्रवार को कृषि मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बार (फसल वर्ष 2019-20 में) खाद्यान्न उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. बयान में कहा गया है कि फसल वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन के रिकॉर्ड 295.67 मीट्रिक टन रहने का अनुमान है. जोकि इससे पिछले वर्ष से 10.46 मीट्रिक टन अधिक है. Also Read - Coronavirus In India Update: 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 81 हजार के पार

As per Third Advance Estimates for 2019-20, total Foodgrain production in the country is estimated at record 295.67 million tonnes which is higher by 10.46 million tonnes than the production of foodgrain of 285.21 million tonnes achieved during 2018-19: Government of India pic.twitter.com/WowAU7LuZF

— ANI (@ANI) May 15, 2020