Umar Khalid ko Jamanat Mili: दिल्ली हिंसा को लेकर जेल भेजे गए उमर खालिद को जमानत मिल गई है. दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को लेकर कई बातें कही हैं. Also Read - CUCAT 2021-22: DU,JNU,BHU सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक होगा एंट्रेंस टेस्ट! जानिए क्या है इसको लेकर सरकार की योजना

कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को सिर्फ इसलिए कैद में नहीं रखा जा सकता है कि कोई भीड़ में देखा गया था. उसे सिर्फ इस आधार पर अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है. Also Read - EX JNU Student Leader Shehla Rashid Attacks Her Father: JNU की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद ने कहा- एक दुष्ट व्यक्ति है मेरा बायोलॉजिकल पिता

North East Delhi Violence: Delhi court grants bail to JNU former student leader Umar Khalid (in file pic). Court noted that he can’t be made to incarcerate in jail for infinity merely on account that others who were part of the mob have to be identified & arrested in the matter. pic.twitter.com/Tg7Tcu2hrJ Also Read - Delhi Violence: न्यायधीश बोले- उमर खालिद, शरजील इमाम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री

— ANI (@ANI) April 15, 2021