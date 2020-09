नई दिल्ली: देश के गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) की एम्स से छुट्टी कर दी गई है. वह एम्स से वापस आ गए हैं. एएनआई के हवाले से आई खबर के अनुसार, अमित शाह अभी स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वह 13 सितम्बर को एम्स में भर्ती हुए थे. उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थीं. Also Read - फिर सवालों के घेरे में रूस की कोरोना वैक्सीन Sputnik V, ट्रायल में दिखाई दिए ये साइड इफेक्ट

बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ गए थे. एम्स में उनका इलाज किया गया था. वह संक्रमण मुक्त हो गए, लेकिन फिर से कुछ तकलीफ हुई, इसके बाद उन्हें 30 अगस्त को पोस्ट कोविड केयर के लिए फिर से अस्पताल ले जाया गया. इसके बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली.

Union Home Minister Amit Shah (in file pic) discharged from AIIMS Delhi: Sources

He was discharged from the hospital after post-COVID care on August 30 and was admitted again for a complete medical checkup on September 13.

