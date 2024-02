Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ UCC बिल, सीएम धामी बोले- इतिहास रचने वाला पहला राज्य बना

Uniform Civil Code: आज़ाद भारत के राज्य उत्तराखंड में आज इतिहास रचा गया है. उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को समान नागरिक संहिता यानि कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को पास कर दिया है. इस ऐतिहासिक कदम में उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. यूसीसी बिल में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानून स्थापित करना शामिल है.

उत्तराखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सभी विधायकों ने ध्वनि मत से UCC का विधेयक पारित किया. 80 प्रतिशत सहमति के साथ यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. बिल पास होने के बाद सभी सदस्यों ने फिर सदन में जय श्रीराम (Jai Shree Ram) के जयकारे लगाए.

समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने कहा, ‘आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, राज्य में काफी दिनों से कमेटी इसपर काम कर रही थी… समान नागरिक संहिता का विधेयक आज पारित हो गया है. जल्द ही ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास से आने के बाद इस विधेयक को राज्य में लागू करने के लिए जो भी औपचारिकताएं होंगी हम उसे पूरा करेंगे.’

धामी सरकार द्वारा पेश समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक आज सदन में पारित होने पर उत्तराखंड विधानसभा के विधायकों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं.

#WATCH | Dehradun: Uttarakhand Assembly MLAs celebrate and share sweets as the Uniform Civil Code 2024 Bill, introduced by Chief Minister Pushkar Singh Dhami-led state government was passed in the House today. pic.twitter.com/eDq6cZbf4H

— ANI (@ANI) February 7, 2024