'हवाई अड्डों पर बनेंगे War Rooms...सुरक्षा व्यवस्था में होगा सुधार', उड़ानों में देरी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किये ये आदेश

Flight Affected due to Fog: मुंबई हवाई अड्डे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से हर कोई दंग रह गया है. क्योंकि वीडियो में एयरपोर्ट के ‘रनवे’ पर बैठकर कुछ लोगों को खाना खाते और आराम करते देखा गया. अब यात्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था का इंतजाम देख हर कोई गुस्साए है और मामले को लेकर बयानबाजी जारी है. इस बीच, केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने मंगलवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान संचालन में कोहरे के कारण होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए छह-सूत्रीय कार्य योजना की घोषणा की है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘X’ एक पोस्ट कर सिंधिया ने कहा, “यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एयरलाइंस को जारी किए गए नए एसओपी या मानक संचालन प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की गई है.” उन्होंने कहा- कि सरकार के पास सभी छह मेट्रो शहरों के हवाई अड्डों की दैनिक रिपोर्ट है, साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट भी है.

Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia tweets, “In view of the fog-induced disruptions, Standard Operating Procedures (SOPs) on mitigating passenger inconvenience were issued yesterday to all the airlines.” pic.twitter.com/N3waf1cHQp

