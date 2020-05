नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया. शाम करीब 6 बजे के बाद दिल्ली एनसीआर, पंजाब, महाराष्ट्र सहित कई अन्य जगहों पर मौसम ने करवट ली और तेज़ आंधी के साथ बारिश होने लगी. इसके साथ ही दिल्ली में कई जगहों पर ओले भी गिरे. धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है. Also Read - IMD का मानसून पर अनुमान, कई राज्‍यों में जल्‍द दे सकता है दस्‍तक

इस हफ्ते ये दूसरा मौका है जब मौसम ने इस तरह अपना रंग दिखाया है. पिछली बार तो मौसम के बिगड़ने के साथ ही भूकंप भी आ गया था. इससे लोग सहम गए थे.

Punjab: Wheat kept in open area at a grain market gets soaked in rainfall in Amritsar. pic.twitter.com/BgJRNJlhlT

— ANI (@ANI) May 14, 2020