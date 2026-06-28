'बेंगलुरु, ब्रेकअप और ब्लास्ट...' कैसे कैब में जिंदा जलकर मरा युवक? एक्स गर्लफ्रेंड जान बचाकर कूदी

Bengaluru Breakup And Blast: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में शनिवार को कार में आग लगने से 30 साल के एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई. इस हादसे में कार में मौजूद 23 साल की युवती घायल हो गई. युवती ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई. युवती ने आरोप लगाया है कि मरने वाले युवक ने उस पर चाकू से हमला किया था, जिससे वह घायल हो गई. इस कार धमाके में चालक भी घायल हो गया है.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान नागेंद्र के तौर पर हुई है. घायल महिला राम्या उल्लास (23) है, जो उत्तर कन्नड़ ज़िले की रहने वाली है. वह बेंगलुरु के संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के तौर पर काम करती है और तुमकुरु ज़िला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.
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पुलिस जांच में पता चला है कि युवकी को नागेंद्र ने जबरन कार में बिठाया और उसे बेंगलुरु से जा रहा था. रास्ते में नागेंद्र ने उस पर हमला भी कर दिया. आरोपी अपने साथ विस्फोटक भी लेकर आया था, जिसमें विस्फोट से कार में धमाका हुआ और युवक की मौत हो गई.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नागेंद्र ने बेंगलुरु में कार बुक की थी. इसके बाद उसने राम्या को साथ लेकर सफर शुरू किया. ड्राइवर के शुरुआती बयान के आधार पर, दोनों बेंगलुरु में गाड़ी में सवार हुए और अंकोला की ओर चल पड़े. पुलिस ने बताया कि तुमकुरु के पास एक इलाके में पहुंचने के बाद उनके बीच बहस हुई.
पुलिस की जांच के अनुसार, युवक का राम्या से ब्रेकअप हो गया था और युवती ने उसका मोबाइल नंबर ब्लाक कर दिया था, जिससे युवक काफी नाराज था. कार में बैठाने के बाद वह राम्या को लगातार धमकी दे रहा था कि वह उसे मार देगा.
बहस के दौरान, नागेंद्र ने कथित तौर पर राम्या पर चाकू से हमला किया. इसके बाद उसने ड्राइवर को बताया कि नागेंद्र के पास बम है. चोट लगने के बावजूद, वह गाड़ी से बाहर कूदने में कामयाब रही. ड्राइवर, जिसकी पहचान प्रवीण के तौर पर हुई है, ने तुरंत सड़क किनारे गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया. पुलिस को शक है कि नागेंद्र ने खुद को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया और एक देसी बम फोड़ लिया. धमाके की सही वजह और विस्फोटक की प्रकृति की जांच फोरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे हैं.
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