दुनिया में उथल-पुथल के बीच भारत ने की ग्रोथ, PM मोदी ने गिनाईं देश की उपलब्धियां, क्या-क्या कहा?

BRICS बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है. उन्होंने ग्लोबल ट्रेड और Make in India पर भी खुलकर बात की.

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पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार में बढ़ती चुनौतियों पर भी बात की. (Photo from IANS)

BRICS 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को BRICS बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में भारत की आर्थिक ग्रोथ और बदलती वैश्विक परिस्थितियों पर बात की. उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय अस्थिरता और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, लेकिन भारत अपनी विकास की रफ्तार बनाए हुए है. पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे माहौल में भारत दुनिया के लिए विकास और स्थिरता के भरोसे का एक अहम सोर्स बनकर सामने आया है.

उन्होंने कहा कि जब दुनिया अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. पीएम मोदी ने अप्रैल-जून तिमाही में भारत की 7.8 फीसदी GDP ग्रोथ का जिक्र करते हुए कहा कि देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है. उन्होंने वैश्विक व्यापार में बढ़ती चुनौतियों पर भी बात की. प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया में व्यापार बाधाएं बढ़ रही हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था पुल बनाने का काम कर रहा है.

BRICS बिजनेस में PM मोदी की 10 बड़ी बातें-

भारत की ग्रोथ जारी: वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत तेज आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए हुए है.

दुनिया के लिए भरोसा: भारत आज वैश्विक स्तर पर विकास और स्थिरता के भरोसे का स्रोत बन रहा है.

7.8% GDP ग्रोथ: अप्रैल-जून तिमाही में भारत की GDP 7.8 फीसदी बढ़ी है

आर्थिक पुल बना रहा भारत: बढ़ते व्यापार बाधाएं के बीच भारत देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है.

Make in India पर जोर: मोदी ने कहा- मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड.

BRICS की बढ़ती ताकत: BRICS की आर्थिक ताकत बाकी दुनिया की तुलना में करीब दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है.

नवीनीकरण का बड़ा केंद्र: BRICS देश ग्लोबल नवीनीकरण और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्र बन रहे हैं.

नई टेक्नोलॉजी पर फोकस: BRICS देशों में जमीनी स्तर के इनोवेशन से लेकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज तक नई संभावनाएं बन रही हैं.

BRICS की बड़ी हिस्सेदारी: BRICS देशों में दुनिया की करीब 50 फीसदी आबादी, वैश्विक GDP का 40 फीसदी और ग्लोबल ट्रेड का 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सा है.

दुनिया को आगे बढ़ाने का आह्वान: मोदी ने कहा कि BRICS को अपनी महत्वाकांक्षा को ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए कार्रवाई और सामूहिक ताकत में बदलना चाहिए.

BRICS की आर्थिक ताकत पर भी बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सालों में जहां दुनिया की GDP करीब ढाई गुना बढ़ी है, वहीं BRICS देशों की संयुक्त GDP लगभग साढ़े चार गुना बढ़ी है. उन्होंने कहा कि BRICS बिजनेस फोरम का भारत में आयोजित होना भी इसकी बढ़ती ताकत और महत्व को दिखाता है.

प्रधानमंत्री ने BRICS देशों से सामूहिक प्रयास बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि समूह को अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत का इस्तेमाल दुनिया की बड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए करना चाहिए. उनका कहना है कि BRICS सिर्फ खुद आगे न बढ़े, बल्कि पूरी दुनिया को आगे ले जाने में भूमिका निभाए.