BRICS 2026 का समापन, PM मोदी बोले- मिलकर ही आगे बढ़ेगी दुनिया; जानिए भाषण की 10 बड़ी बातें

BRICS समिट 2026 के समापन पर पीएम मोदी ने सहयोग, समावेशी विकास और ग्लोबल साउथ पर जोर दिया. उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और सप्लाई चेन पर भी खुलकर बात की.

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पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ का BRICS पर भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि यहां उसकी आवाज सुनी और अनुभवों को महत्व दिया जाता है. (Photo from IANS)

BRICS Summit 2026: दुनिया में लगातार बढ़ते संघर्षों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (13 सिंतबर) को BRICS समिट के समापन सत्र को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि चुनौतियों का सामना करने के लिए BRICS को सहयोग और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा. पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स के हथियारीकरण को साझा प्रगति के लिए खतरा बताया. उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ का BRICS पर भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि यहां उसकी आवाज सुनी और अनुभवों को महत्व दिया जाता है.

PM मोदी ने BRICS के समापन सत्र में क्या-क्या कहा?

1. सहयोग से आगे बढ़े BRICS

पीएम मोदी ने कहा कि अलग-अलग परिस्थितियों के बावजूद BRICS को सहयोग के जरिए आगे बढ़ना होगा. इसकी विविधता पहचान और सहयोग इसकी प्रेरणा बनना चाहिए.

2. बढ़ते संघर्षों का आम लोगों पर असर

उन्होंने कहा कि दुनिया में संघर्ष और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं. इसका सीधा और दूरगामी नकारात्मक असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है.

3. चार स्तंभों पर भारत का फोकस

भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान Resilience, Innovation, Cooperation और Sustainability को चार प्रमुख स्तंभ बनाया गया. इन्हीं के आधार पर साझा विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.

4. महामारी और आपदा से निपटने की तैयारी

साथ ही BRICS इंटीग्रेटेड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है. इसका उद्देश्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए समय रहते चेतावनी और कार्रवाई सुनिश्चित करना है.

5. सप्लाई चेन को बनाया जाएगा मजबूत

BRICS लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन सहयोग ढांचा शुरू किया गया है. इससे देशों के बीच सप्लाई चेन को अधिक भरोसेमंद और लचीला बनाने में मदद मिलेगी.

6. स्टार्टअप और इनोवेशन पर जोर

BRICS इनक्यूबेटर नेटवर्क के जरिए अलग-अलग देशों के स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स को जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही BRICS स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव भी रखा गया है.

7. टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स पर चेतावनी

पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का ‘हथियारीकरण’ साझा प्रगति में बाधा बन सकता है. उन्होंने टेक्नोलॉजी के समावेशी इस्तेमाल पर जोर दिया.

8. किसानों के लिए AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी

BRICS डिजिटल कृषि नेटवर्क के जरिए AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की जरूरतों से जोड़ा जाएगा. इससे कृषि क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

9. आम लोगों को BRICS से जोड़ने की कोशिश

प्रधानमंत्री ने कहा कि BRICS सहयोग सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उद्यमियों, किसानों, शोधकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और आम नागरिकों को भी इसका सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है.

10. विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन

पीएम मोदी ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक-दूसरे के विकल्प नहीं, बल्कि पूरक हैं. स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए BRICS डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र जैसी पहल के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को अधिक भरोसेमंद और सुलभ बनाने पर काम हो रहा है.