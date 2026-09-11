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BRICS 2026: एनर्जी, सिक्योरिटी और स्पेस... जानिये PM मोदी की पुतिन संग बैठक में किन-किन मुद्दों पर हुई बात

BRICS समिट 2026 से पहले शुक्रवार को पीएम मोदी और पुतिन ने 45 मिनट तक बैठक की. इस दौरान भारत-रूस व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 11, 2026, 5:35 PM IST
BRICS 2026: एनर्जी, सिक्योरिटी और स्पेस... जानिये PM मोदी की पुतिन संग बैठक में किन-किन मुद्दों पर हुई बात
दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में रिश्ते लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं. (Photo from IANS)
  • PM मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 11 सितंबर को नई दिल्ली में मुलाकात हुई
  • दोनों नेताओं ने भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की
  • 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है
  • रक्षा, ऊर्जा, परमाणु मदद और महत्वपूर्ण खनिजों पर भी बातचीत हुई

PM Modi Putin Meeting Highlights: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को नई दिल्ली में अहम बैठक की. दोनों नेताओं की यह मीटिंग ऐसे समय में हुई, जब पुतिन 3 दिवसीय भारत दौरे पर BRICS समिट में शामिल होने आए हैं. बैठक में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के गले लगकर स्वागत किया. यह दोनों नेताओं की दो हफ्ते के अंदर दूसरी मुलाकात है. इससे पहले 31 अगस्त को बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों की बातचीत हुई थी. चलिए इस खबर में आपको बताएं, दोनों नेताओं के बीच किन-किन मुद्दों पर बात हुई.

2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य

न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि बैठक में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहा. 2030 तक भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं. इसके अलावा, रूस के साथ औद्योगिक सहयोग बढ़ाने, रेलवे और सुरंग निर्माण में साझेदारी, स्टील वैल्यू चेन विकसित करने और भारतीय कंपनियों के लिए रूसी बाजार में पहुंच आसान बनाने पर भी बात हुई. दोनों देशों के बीच B2B सहयोग बढ़ाने और उर्वरक क्षेत्र में रणनीतिक संयुक्त उपक्रमों के जरिए सहयोग जारी रखने पर भी जोर दिया गया.

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रक्षा, ऊर्जा और परमाणु हथियारों पर भी फोकस

बैठक में रूस भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम की बाकी यूनिट देने और दोनों पक्ष Su-57 लड़ाकू विमानों की संभावित डील पर भी चर्चा की. दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र में रिश्ते लगातार मजबूत करने में लगे हुए हैं. इसके साथ ही भारत में नए असैन्य परमाणु रिएक्टर लगाने, परमाणु ईंधन चक्र और लाइफ-साइकिल सपोर्ट को मजबूत करने पर भी विचार हुआ. महत्वपूर्ण खनिजों और रूस में भारतीय कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने जैसे मुद्दे भी एजेंडे में रहे.

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin hold a bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit 2026, in New Delhi on Friday, September 11, 2026. (Photo: IANS/Video Grab)

यूक्रेन जंग और वैश्विक मुद्दों पर भी हुई चर्चा

जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत में यूक्रेन जंग के साथ मिडिल ईस्ट और ब्लैक सी क्षेत्र की स्थिति भी शामिल रही. इससे पहले बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान, पीएम मोदी ने जंग रोकने के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था. दोनों नेताओं ने समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी विचार साझा किए थे. इस बार की बैठक ने BRICS समिट से पहले भारत-रूस संबंधों की अहमियत को एक बार फिर सामने रखा. दोनों देश बदलते वैश्विक हालात के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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