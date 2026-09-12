BRICS देशों ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, एकजुट होकर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की

BRICS दिल्ली घोषणा में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा हुई. देशों ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, सीमा पार आतंक रोकने और आतंकियों पर कार्रवाई का संकल्प लिया.

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BRICS देशों ने पाकिस्तान को दिखाया आईना (Image: IANS)

18वें BRICS शिखर सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई. इसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई. इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे. घोषणा में आतंकवाद के हर रूप और हर तरह की गतिविधि के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने की बात कही गई. BRICS देशों ने साफ कहा कि किसी भी जगह, किसी भी मकसद और किसी भी व्यक्ति या संगठन की ओर से किया गया आतंकी हमला गलत और अपराध है.

आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए BRICS देश

BRICS देशों ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. घोषणा में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही रोकने, आतंकवाद के लिए पैसे की मदद बंद करने और आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई गई. देशों ने कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों और उन्हें मदद देने वालों को जिम्मेदार ठहराने की बात भी कही गई.

आतंकवाद पर दोहरे रवैये को खारिज किया

घोषणा में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह के दोहरे रवैये को खारिज किया गया. BRICS देशों ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए. साथ ही यह भी कहा गया कि आतंकवाद से लड़ने की पहली जिम्मेदारी देशों की अपनी सरकारों की है. आतंकवादी खतरों को रोकने और उनसे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत होने चाहिए. मानवाधिकार और शरणार्थियों से जुड़े नियमों का भी ध्यान रखने की बात कही गई.

BRICS के आतंकवाद विरोधी ग्रुप को मजबूत करने पर जोर

BRICS देशों ने अपने काउंटर-टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और उसके पांच उप-समूहों के काम का स्वागत किया. देशों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत किया जाएगा. इसके लिए BRICS की आतंकवाद विरोधी रणनीति, कार्ययोजना और वर्किंग ग्रुप के पोजिशन पेपर के आधार पर आगे काम करने की बात कही गई. इसका मकसद सदस्य देशों के बीच जानकारी साझा करने और आतंकवाद से जुड़े खतरों से मिलकर निपटने की कोशिशों को और मजबूत करना है.

संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्रवाई की अपील

BRICS देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ाने की बात कही. घोषणा में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को जल्द पूरा करने और अपनाने की अपील की गई. साथ ही संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की बात कही गई. पहलगाम हमले की निंदा के साथ BRICS का यह संदेश सामने आया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए.

(इनपुट: IANS)