ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बंद रहेगी दिल्ली? कैब, बस से लेकर रूट डायवर्जन तक जानिए हर जरूरी अपडेट

BRICS Summit 2026: अगर इस वीकेंड दिल्ली एयरपोर्ट जाना है या NCR में रोड ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें. नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) होने जा रहा है. भारत मंडपम में होने वाले इस कार्यक्रम में कई देशों के बड़े नेता शामिल होंगे. इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 11 से 13 सितंबर तक कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाने की तैयारी की है. इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दिल्ली बंद रहेगी, लेकिन कुछ रास्तों पर आवाजाही सीमित हो सकती है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, ब्रिक्स समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली के नौ होटल तय किए गए हैं. इन होटलों और भारत मंडपम के आसपास के रास्तों पर VIP काफिले की आवाजाही के दौरान ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोका या बदला जा सकता है. सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट और मथुरा रोड जैसे रास्तों पर खास नजर रहेगी. ट्रैफिक संभालने के लिए 22 डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं. जरूरत के हिसाब से लोगों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा.
11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पुलिस ने कहा है कि घर से निकलने से पहले अपना रूट और संभावित डायवर्जन जरूर चेक करें. ट्रैफिक की वजह से सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए एयरपोर्ट के लिए थोड़ा पहले निकलना बेहतर रहेगा. जहां सुविधा हो, वहां मेट्रो से जाने की सलाह दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से रास्ते में पुलिस के निर्देशों का पालन करने को भी कहा है. ट्रैफिक हेल्पलाइन 1095 और WhatsApp नंबर 8750871493 भी जारी किया गया है.
Ola, Uber, Bharat Taxi और Rapido जैसी कैब सेवाओं के साथ पुलिस ने बैठक की है. प्रतिबंध वाले इलाकों में कैब की पिक-अप और ड्रॉप सुविधा नहीं मिल सकती है. ऐसे में यात्रियों को दूसरे तय स्थानों या रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. वहीं DTC बसें चलती रहेंगी, लेकिन प्रतिबंध वाले इलाकों में उनके रूट बदले जा सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने DTC के साथ ट्रैफिक प्लान साझा किया है. Google Maps और Mappls पर भी ट्रैफिक डायवर्जन की रियल-टाइम जानकारी मिलने की बात कही गई है.
पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी थोड़े समय के लिए ट्रैफिक कंट्रोल लगाया जा सकता है. अगर कोई विदेशी नेता, उनका परिवार या प्रतिनिधिमंडल किसी बाजार, पर्यटन स्थल या दूसरे इलाके में जाता है, तो उस रास्ते पर कुछ समय के लिए पाबंदी लग सकती है. बॉर्डर से आने वाले गैर-जरूरी वाहनों की एंट्री पर भी रोक हो सकती है, जबकि जरूरी सामान वाले वाहनों को दिल्ली में आने दिया जाएगा. राहत की बात यह है कि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी आवाजाही प्रभावित नहीं होगी.
1. क्या BRICS Summit के दौरान पूरी दिल्ली बंद रहेगी?
नहीं. केवल कुछ खास रास्तों और इलाकों में जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक रोका या डायवर्ट किया जाएगा.
2. एयरपोर्ट जाने वालों को क्या करना चाहिए?
रूट और डायवर्जन पहले चेक करें, थोड़ा जल्दी निकलें और जहां संभव हो मेट्रो का इस्तेमाल करें.
3. क्या DTC बसें चलेंगी?
हां, बसें चलेंगी, लेकिन प्रतिबंध वाले इलाकों में उनके रूट बदले जा सकते हैं.
4. क्या Ola-Uber जैसी कैब मिलेंगी?
हां, लेकिन प्रतिबंध वाले इलाकों में पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा नहीं मिल सकती है.
5. क्या एंबुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होंगी?
नहीं, मेडिकल इमरजेंसी, एंबुलेंस और फायर सर्विस की आवाजाही के लिए खास व्यवस्था रहेगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें