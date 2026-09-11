EnglishHindi

BRICS Summit 2026: आरती, धूप और कमल से स्वागत! दिल्ली के होटलों में भारत का सांस्कृतिक रंग

BRICS Summit 2026 में दिल्ली के होटल विदेशी मेहमानों का खास देसी अंदाज में स्वागत की तैयार है. आरती, धूप, कमल, फूलों की सजावट और भारतीय व्यंजनों के जरिए दुनिया को भारत की संस्कृति और hospitality की झलक दिखाई देगी.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: September 11, 2026, 12:57 PM IST
BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026
  • BRICS Summit में भारत का देसी अंदाज
  • होटलों में आरती, धूप और फूलों से स्वागत
  • कमल और मोर से सजेगा होटल डेकोर
  • भारतीय स्वाद और संस्कृति की खास झलक

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS Summit के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं. दुनिया के 11 BRICS सदस्य देशों और 10 पार्टनर देशों से आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए दिल्ली के लग्जरी होटल ने भी खास तैयारियां की हैं. इस बार मेहमानों को सिर्फ आलीशान ठहराव ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, खान-पान और परंपराओं का खास अनुभव देने की तैयारी है. कहीं कमल और मोर से सजावट होगी, तो कहीं आरती, फूल और धूप के साथ पारंपरिक भारतीय संगीत मेहमानों का स्वागत करेगा.

आरती, फूल और धूप से होगा खास स्वागत

खबरों के मुताबिक दिल्ली के Taj Mahal Hotel ने विदेशी मेहमानों के लिए खास भारतीय arrival experience तैयार किया है. रिपोर्ट के मुताबिक होटल में BRICS के झंडों और रंगों के साथ भारतीय थीम वाली सजावट की जा रही है. शाम के समय पीतल के कमल के इंस्टॉलेशन रोशनी से जगमगाएंगे. इसके अलावा कमल की थीम वाला फव्वारा और फूलों से तैयार मोर की सजावट भी देखने को मिलेगी.

और पढ़ें: BRICS Summit 2026: कैसे बना ब्रिक्स, भारत क्यों है सबसे अहम पार्टनर? 2026 की अध्यक्षता से दुनिया में क्या बदलेगा?

खास बात यह है कि स्वागत के दौरान बांसुरी, सितार और ढोल जैसे भारतीय वाद्ययंत्रों के साथ भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों की भी तैयारी है. इसके साथ आरती, फूल और धूप जैसे पारंपरिक स्वागत तत्व भी शामिल किए गए हैं. यानी विदेशी मेहमानों को दिल्ली पहुंचते ही भारतीय सांस्कृतिक माहौल का अनुभव कराने की कोशिश होगी.

चावल के दाने से बना खास तोहफा

Taj Mahal Hotel की तैयारियां सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं हैं. रिपोर्ट के अनुसार मेहमानों के लिए चावल के एक दाने से बना personalised keychain तैयार किया गया है, जिसे ‘power of connection’ की थीम से जोड़ा गया है. इसके अलावा राष्ट्राध्यक्षों, उनकी पत्नियों और विदेश मंत्रियों को ‘Tradition to Table: Taj Chefs’ Mothers’ Recipes’ नाम की cookbook भी दी जाएगी. इसमें Taj के शेफ्स की माताओं से प्रेरित पारंपरिक घरेलू रेसिपी शामिल हैं. कुछ मेहमानों को framed portraits और handcrafted sustainable scarves भी दिए जाने की तैयारी है.

कमल और भारतीय स्वाद का अनोखा मेल

The Leela Palace में भी भारतीयता को स्वागत का अहम हिस्सा बनाया गया है. यहां मेहमानों के कमरे में गुलाब, केसर और इलायची से तैयार edible lotus रखने की तैयारी है. इसके साथ देशी भारतीय फलों को भी शामिल किया गया है. मेहमानों को millet cookies, handmade granola bars और wellness infusions भी दिए जाएंगे. इस तरह भारतीय सामग्री और पारंपरिक स्वाद को आधुनिक hospitality के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

थाली में दिखेगा भारत के अलग-अलग हिस्सों का स्वाद

The Lalit New Delhi में BRICS देशों से आने वाले अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों के लिए regional Indian cuisine पर जोर दिया गया है. मेन्यू में गलौटी कबाब और तंदूर में बनी भारतीय रोटियों जैसे व्यंजन शामिल किए जा रहे हैं. इसके साथ millet-focused section भी रखा गया है. वहीं BRICS देशों की विविधता को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में दूसरे देशों के स्वाद को भी शामिल किया जा रहा है. यानी विदेशी मेहमानों को भारतीय खाने के साथ उनकी अपनी food preferences का भी ध्यान रखा जाएगा.

सिर्फ खाना नहीं, मेहमान की पसंद का भी ध्यान

इस पूरे स्वागत में personalisation पर खास जोर दिया गया है. Leela Palace की टीम प्रतिनिधिमंडलों की पसंद और जरूरतों को समझकर menus, service और कमरे में रखी जाने वाली चीजों को तैयार कर रही है. दूसरी तरफ Taj ने भी अलग-अलग देशों के मेहमानों के लिए एशियाई और उनके देश से जुड़े flavours को ध्यान में रखकर chefs को शामिल किया है. इससे साफ है कि भारत का ‘देसी वेलकम’ सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं, बल्कि मेहमानों की संस्कृति और पसंद का सम्मान करने की कोशिश भी है.

भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने रखने का मौका

BRICS Summit मूल रूप से आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय सहयोग का मंच है. लेकिन भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक के दौरान विदेशी मेहमानों के स्वागत में भारतीय कला, संगीत, पारंपरिक रस्मों, हस्तशिल्प और खान-पान को जगह मिल रही है.

आरती, फूल और धूप जैसे पारंपरिक स्वागत तत्वों से लेकर कमल और मोर की सजावट, भारतीय वाद्ययंत्र, लोक नृत्य और क्षेत्रीय व्यंजनों तक, दिल्ली के होटल इस बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भारत की सांस्कृतिक पहचान की झलक दिखाने की तैयारी कर रहे हैं. यह धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मेहमाननवाजी के जरिए भारतीय संस्कृति और परंपरा को सामने रखने का प्रयास है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.