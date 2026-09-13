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BRICS Summit 2026 LIVE: आज ब्रिक्स का दूसरा दिन, वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे भारत मंडपम... PM मोदी ने दिया बड़ा संदेश

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताएं गिनाईं. उन्होंने लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को चार प्रमुख स्तंभ बताया.

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BRICS Summit 2026 LIVE Update: राजधानी में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता के दौरान समूह की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि भारत ने BRICS सदस्यों के सहयोग से साझा विजन को व्यावहारिक और सभी के लिए लाभकारी सहयोग में बदलने की कोशिश की.

रविवार को BRICS नेता नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंचे. दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत नेताओं की सामूहिक तस्वीर से हुई. इसके बाद ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर मुख्य सत्र आयोजित किया गया.

भारत की अध्यक्षता के चार स्तंभ

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता मुख्य रूप से चार स्तंभों पर केंद्रित रही. इनमें Resilience, Innovation, Cooperation और Sustainability शामिल हैं. इन प्राथमिकताओं के जरिए भारत ने वैश्विक स्तर पर बदलती परिस्थितियों के बीच BRICS देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया. PM मोदी के मुताबिक, सदस्य देशों के समर्थन से समूह के साझा लक्ष्यों को ऐसे सहयोग में बदलने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी पक्षों के लिए लाभ की संभावना हो.

भारत की अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया को भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता, व्यापार संबंधी चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलाव जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यहां आपको BRICS शिखर सम्मेलन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी.