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BRICS Summit 2026 LIVE: आज ब्रिक्स का दूसरा दिन, वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे भारत मंडपम... PM मोदी ने दिया बड़ा संदेश

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताएं गिनाईं. उन्होंने लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को चार प्रमुख स्तंभ बताया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 13, 2026, 11:31 AM IST
BRICS Summit 2026 LIVE: आज ब्रिक्स का दूसरा दिन, वर्ल्ड लीडर्स पहुंचे भारत मंडपम... PM मोदी ने दिया बड़ा संदेश

BRICS Summit 2026 LIVE Update: राजधानी में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता के दौरान समूह की प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखा. उन्होंने कहा कि भारत ने BRICS सदस्यों के सहयोग से साझा विजन को व्यावहारिक और सभी के लिए लाभकारी सहयोग में बदलने की कोशिश की.

रविवार को BRICS नेता नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंचे. दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत नेताओं की सामूहिक तस्वीर से हुई. इसके बाद ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर मुख्य सत्र आयोजित किया गया.

और पढ़ें: BRICS समिट में शी जिंगपिंग का 4 पॉइंट प्लान, वेस्ट एशिया में शांति के लिए युद्ध रोकने से लेकर टू-स्टेट सॉल्यूशन पर जोर

भारत की अध्यक्षता के चार स्तंभ

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता मुख्य रूप से चार स्तंभों पर केंद्रित रही. इनमें Resilience, Innovation, Cooperation और Sustainability शामिल हैं. इन प्राथमिकताओं के जरिए भारत ने वैश्विक स्तर पर बदलती परिस्थितियों के बीच BRICS देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया. PM मोदी के मुताबिक, सदस्य देशों के समर्थन से समूह के साझा लक्ष्यों को ऐसे सहयोग में बदलने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी पक्षों के लिए लाभ की संभावना हो.

भारत की अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया को भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता, व्यापार संबंधी चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलाव जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यहां आपको BRICS शिखर सम्मेलन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी.

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  • Sep 13, 2026 11:35 AM IST
    BRICS Summit 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework से सप्लाई चेन को ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि BRICS Incubator Network स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर्स को एक-दूसरे से जोड़ेगा, जबकि प्रस्तावित BRICS स्टार्टअप इनोवेशन फंड नए और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों को मदद देगा.
    मोदी ने यह भी कहा कि BRICS Network on Digital Agriculture में AI, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसानों की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके. उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीक और जरूरी खनिजों का गलत तरीके से इस्तेमाल साझा विकास में रुकावट डाल सकता है. उन्होंने सभी लोगों तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया.
    <a href="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw"&gt;watch</a> | Delhi: On Day 2 of the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, &quot;The BRICS Logistic Supply Chain Cooperation Framework will help make our supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS Incubator Network will connect… <a href="https://t.co/1JbC4c1nlC">pic.twitter.com/1JbC4c1nlC</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2099010448083583007?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js&quot’ defer=’defer; charset="utf-8"></script>”><blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>watch</a> | Delhi: On Day 2 of the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, &quot;The BRICS Logistic Supply Chain Cooperation Framework will help make our supply chains more reliable and resilient. Under the umbrella of innovation, the BRICS Incubator Network will connect… <a href=”https://t.co/1JbC4c1nlC”>pic.twitter.com/1JbC4c1nlC</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://x.com/ANI/status/2099010448083583007?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 13, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
  • Sep 13, 2026 11:32 AM IST
    PM मोदी ने संक्रामक बीमारियों के लिए अर्ली वॉर्निंग सिस्टम का ऐलान किया
    BRICS Summit 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए BRICS Integrated Early Warning System बनाने पर सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए Early Warning Data Integration Guidelines भी तैयार की गई हैं.
  • Sep 13, 2026 11:32 AM IST
    मोदी ने आपदा प्रबंधन के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया
    BRICS Summit 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि दुनिया में बढ़ते तनाव का आम लोगों पर बड़ा और व्यापक नकारात्मक असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि महामारी, जलवायु आपदाओं और सप्लाई चेन में रुकावटों ने दिखाया है कि आज की जुड़ी हुई दुनिया में कोई भी संकट सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता.
    मोदी ने कहा कि इसी वजह से BRICS देशों के बीच आपदा से निपटने की क्षमता मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि BRICS को संभावित चुनौतियों की पहले से पहचान करनी होगी, तैयार रहना होगा और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई करनी होगी.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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