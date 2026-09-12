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BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स के रंग में सजी दिल्ली, शी जिनपिंग बीजिंग से रवाना- आज शाम PM मोदी से मुलाकात

BRICS Summit 2026 LIVE Updates: भारत राजधानी नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. शुक्रवार से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत इस संगठन के कई बड़े नेता जुटने लगे थे.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 12, 2026 8:59 AM IST
BRICS 2026 Day 1 LIVE
Delhi BRICS Summit 2026 LIVE (Image: AI)

BRICS Summit 2026 LIVE Updates: राजधानी नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो गई है. इस सम्मेलन में 11 सदस्य देश और 10 साझेदारी देशों के तमाम बड़े नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला यह संगठन कई मायनों में खास है. दुनिया की कुल जीडीपी का 40 फीसदी हिस्सा ब्रिक्स के पास है. इसके अलावा यह दुनिया की आधी आबादी (49.5%) का प्रतिनिधित्व करता है. इसके अलावा दुनिया का एक चौथाई (26%) व्यापार इन्हीं देशों से होता है. इस साल के इस शिखर सम्मेलन की थीम है- ‘सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण’ भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और वह चौथी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है.

ऐसे में इस सम्मेलन में कई बड़े आर्थिक, रणनीतिक फैसले हो सकते हैं, जिन पर पूरी दुनिया की निगाहे होंगी. बता दें दुनिया की 11 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस संगठन का हिस्सा हैं, जिनमें BRICS- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका के साथ-साथ इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया,ईरान और साउदी अरब इसके सदस्य देश हैं.

और पढ़ें: BRICS Summit 2026: PM मोदी से मिले UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस

इसके अलावा इस संगठन के साथ बेलारूस, बोलाविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाइलैंड, युगांडा, उजबेकिस्तान और वियतनाम जैसे देश साझेदार देशों के रूप में जुड़े हैं. इस सम्मेलन से इतर भारत की निगाहें ब्रिक्स के कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं पर भी है, जिससे वह परस्पर विश्वास, सहयोग, रिचर्स, टेक्नोलॉजी, व्यापार जैसे कई बड़ी डील करने का इच्छुक है.

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  • Sep 12, 2026 8:59 AM IST

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    BRICS Summit 2026 LIVE Updates: BRICS सम्मेलन से इतर भारत और चीन की मुलाकात आज होगी. इस मुलाकात से पहले चीन की ओर से बयान आया है कि दोनों देश मतभेद सही ढंग से संभालें. ब्रिक्स के बहाने 7 साल बाद भारत आए हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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