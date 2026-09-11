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BRICS Summit 2026: नई दिल्ली पहुंच रहे ब्रिक्स नेता- पुतिन पहुंचे, शी जिनपिंग समेत कई देशों के प्रमुख करेंगे लैंड

BRICS Summit 2026: शनिवार और रविवार (12 और 13 सितंबर) को आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए इस संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने आना शुरू कर दिया है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार सुबह नई दिल्ली में लैंड कर चुके हैं.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 11, 2026 8:14 AM IST
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नई दिल्ली में BRICS सम्मेलन 2026

BRICS Summit 2026 LIVE Updates: BRICS के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा नई दिल्ली इस संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है. इस सम्मेलन के लिए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. बता दें दुनिया की 11 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस संगठन का हिस्सा हैं, जिनमें BRICS- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका के साथ-साथ इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया,ईरान और साउदी अरब इसके सदस्य देश हैं. इसके अलावा इस संगठन के साथ बेलारूस, बोलाविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाइलैंड, युगांडा, उजबेकिस्तान और वियतनाम जैसे देश साझेदार देशों के रूप में जुड़े हैं.

इस संगठन की अहमियत इससे पता चलती है कि BRICS संगठन दुनिया की आधी आबादी (49.5%) और कुल वैश्विक जीडीपी का 40 फीसदी प्रतिनिधित्व करता है. इसके अलावा वैश्विक व्यापार का 26 प्रतिशत हिस्सा यही देश मिलकर करते हैं. ऐसे में इस सम्मेलन के दौरान पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर होगी.

और पढ़ें: BRICS Summit 2026: दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जानें कहां ठहरेंगे, पीएम मोदी से कब मुलाकात?

सम्मेलन से एक दिन पहले ही रूस, चीन समेत कई देशों के राष्ट्रप्रमुख भारत पहुंच रहे हैं. इस दौरान इन देशों की इस सम्मेलन से इतर भारत के साथ खास द्विपक्षीय वार्ताएं भी होंगी. इन सभी देशों का फोकस मुख्यत: वैश्विक बाजार, प्राकृतिक संसाधन, टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान समेत सुरक्षा उपकरणों पर बात होगी.

इस सिलसिले में शुक्रवार की सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह दौरा भी खास माना जा रहा है. वह 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच गलवान में टकराव के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं.

Follow updates here:

  • Sep 11, 2026 8:14 AM IST
    BRICS Summit 2026 LIVE updates: नई दिल्ली में दो दिवसीय 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत शनिवार (11 सितंबर) से होगी. पुतिन इस सम्मेलन से एक दिन पहले पहुंचे हैं, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर कई अहम फैसले ले सकते हैं.
  • Sep 11, 2026 8:14 AM IST
    BRICS Summit 2026 LIVE updates: ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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