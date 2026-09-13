फैसले कुछ देश करें और असर बाकी झेलें... नहीं चलेगा! BRICS में पीएम मोदी ने बताया दुनिया बदलने का रोडमैप

BRICS समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की वैश्विक फैसलों में भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, वित्तीय संस्थानों में प्रतिनिधित्व और AI-तकनीक के नियमों में समान हिस्सेदारी के लिए 10-पॉइंट रोडमैप का प्रस्ताव रखा.

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BRICS Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS समिट 2026 में वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि दुनिया के विकासशील देशों को सिर्फ उन नियमों का पालन करने वाला पक्ष नहीं रहना चाहिए, जिन्हें दूसरी शक्तियां तय करती हैं. ग्लोबल साउथ को अब नियम मानने वाले से नियम बनाने वाला बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा.

BRICS के मंच से पीएम मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के लिए 10-पॉइंट रोडमैप का प्रस्ताव रखा. उनका जोर प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नए वैश्विक नियम तैयार करने में समान भागीदारी पर रहा. उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक संस्थाएं बदलती आर्थिक और रणनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं हैं.

पीएम मोदी ने मौजूदा वैश्विक शासन संरचना की तुलना एक ऐसी पिरामिड से की, जिसमें ताकत और फैसले लेने की क्षमता ऊपर केंद्रित है, जबकि निचले स्तर के देशों पर इन फैसलों का असर पड़ता है, लेकिन उनकी भूमिका सीमित रहती है. उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ आज दुनिया के बड़े संकटों का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में उसकी आवाज उतनी मजबूत नहीं है. इसलिए इस व्यवस्था को ‘Pyramid of Privilege’ से ‘Platform of Partnership’ में बदलना होगा.

‘हर देश की आवाज सुनी जाए’

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हर देश की आवाज सुनी जाए, सभी सदस्य देशों की हिस्सेदारी हो और मानव विकास को प्राथमिकता मिले. अपने 10-पॉइंट एजेंडे में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता. इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा और ठोस परिणाम तय किए जाने चाहिए.

उन्होंने वैश्विक वित्तीय संस्थानों में भी बदलाव की जरूरत बताई. उनके मुताबिक जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं आज वैश्विक विकास में बड़ी भूमिका निभा रही हैं, उन्हें वित्तीय प्रशासन में भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. वोटिंग की शक्ति, नेतृत्व के पद और नीतिगत प्राथमिकताओं को मौजूदा आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने की जरूरत है.

‘AI और नई तकनीक पर भी भारत का फोकस’

पीएम मोदी ने भविष्य की तकनीकों को लेकर भी BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही. उन्होंने कहा कि एआई, साइबरस्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आने वाले समय के अवसरों के साथ-साथ नए नियम भी तय करेंगी. ऐसे में ग्लोबल साउथ की इन तकनीकों के विकास और उनसे जुड़े नियम बनाने की प्रक्रिया में बराबर भागीदारी जरूरी है. भारत लंबे समय से विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंचों पर मजबूत करने की कोशिश करता रहा है.