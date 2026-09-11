BRICS में दिखा मोदी का खास अंदाज, ईरानी राष्ट्रपति का हाथ थामे दिखे PM... साथ खड़े थे पुतिन

BRICS समिट में पीएम मोदी ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन का हाथ थामे नजर आए, फिर यह तस्वीर चर्चा में आ गई. चलिए आपको बताते हैं इस फोटो के पीछे भारत की कूटनीति और रूस-ईरान संग रिश्तों के बारे में...

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भारत ने ईरान के साथ अपने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं. (Photo from IANS)

BRICS समिट में PM मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की फोटो ने ध्यान खींचा

पीएम मोदी ने मसूद पेजेशकियन का हाथ थामकर दोस्ती का संदेश दिया

ईरान-रूस के साथ रिश्तों के बीच भारत की संतुलित कूटनीति दिखी

पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से शांति, संवाद और सहयोग पर जोर दिया

BRICS बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में एक फोटो ने दुनिया का ध्यान खींचा है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का हाथ थामे नजर आए. फोटो में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी साथ दिखाई दिए. देखने में यह एक सामान्य फोटो लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भारत की बदलती और संतुलित विदेश नीति दिखाई देती है.

ईरान के साथ शांति और संवाद पर जोर

इस फोटो ने इसलिए भी ध्यान खींचा, क्योंकि इस वक्त ईरान एक ऐसे संघर्ष में फंसा है जिसका असर ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार पर पड़ रहा. ऐसे समय में भारत ने ईरान के साथ अपने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं. पीएम मोदी ने पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक में कहा कि मौजूदा संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए होना चाहिए. उन्होंने आम नागरिकों, कारोबारी जहाजों और समुद्री यात्रियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया. साथ ही, नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता को बाधित न करने की बात कही.

रूस के साथ भारत के कैसे रिश्ते?

रूस के साथ भी भारत ने अपने रिश्तों को बैलेंस कर आगे बढ़ने की कोशिश की है. यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर पश्चिमी देशों के व्यापक प्रतिबंध हैं, लेकिन भारत ने मॉस्को के साथ अपने संपर्क बनाए रखे हैं. पीएम मोदी ने पुतिन के साथ अलग बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की पुरानी नीति- संवाद और कूटनीति को दोहराया.

न किसी खेमे में, न दूरी… भारत का अपना रास्ता

भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि वह सिर्फ न्यूट्रल नहीं, बल्कि शांति के पक्ष में खड़ा है. साथ ही, नई दिल्ली ने खुद को किसी एक भू-राजनीतिक खेमे में पूरी तरह बांधने से भी बचाया है. एक तरफ भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान और रूस जैसे देशों के साथ भी बातचीत जारी रखता है. BRICS समिट की यह फोटो इसी संतुलन को बखूबी दिखाती है- भारत केंद्र में है, सभी पक्षों से जुड़ा है और संवाद व सहयोग के रास्ते खुले रखना चाहता है.