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BRICS 2026: पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ को बताया 'Rule Shaper', UNSC सुधार पर भी दिया जोर

BRICS समटि के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ को रूल शेपर (नियम तय करने वाला) बनाने की बात कही. उन्होंने UNSC Reform से लेकर वैश्विक शासन तक खुलकर बात की. आइए जानते हैं उनके भाषण की 10 बड़ी बातें.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 12, 2026, 3:42 PM IST
BRICS 2026: पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ को बताया 'Rule Shaper', UNSC सुधार पर भी दिया जोर

BRICS समिट 2026 का आज यानी शनिवार 12, सितंबर को पहला दिन था. इस दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल साउथ दुनिया के संकटों की पहली कतार में खड़ा है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में पीछे है. ऐसे में विकासशील देशों को सिर्फ नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक नियमों को तय करने वाला ‘Rule Shaper’ बनना होगा. पीएम मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के लिए 10 प्रस्तावों का रोडमैप बनाने की भी बात कही.

PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें-

  • प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ (Global South) को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए केवल नियमों का पालन करने वाला पक्ष नहीं, बल्कि Rule Shaper बनना होगा.
  • पीएम मोदी ने मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को एक पिरामिड जैसा बताया, जहां सत्ता और निर्णय लेने की ताकत ऊपर केंद्रित है. उन्होंने इसे साझेदारी का मंच में बदलने की जरूरत बताई.
  • उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहां हर देश की आवाज हो और हर सदस्य की हिस्सेदारी हो. मानवता का विकास इसके केंद्र में होना चाहिए.
  • पीएम मोदी ने BRICS देशों से मिलकर वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के लिए 10 प्रस्ताव तैयार करने की अपील की. उनका लक्ष्य इन्हें अगले BRICS समिट तक एक सुधार का रोडमैप
    का रूप देना है.
  • प्रधानमंत्री ने UN Security Council में सुधार की मांग दोहराते हुए कहा कि UNSC reforms अब और इंतजार नहीं कर सकते. उन्होंने मौजूदा ढांचे को बदलने की जरूरत पर जोर दिया.
  • उन्होंने कहा कि BRICS ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई और यह समूह किसी के खिलाफ नहीं है. उनके इस बयान को अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए अहम संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
  • पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ वैश्विक संकटों का सबसे ज्यादा असर झेलता है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका सीमित है. इस असंतुलन को खत्म करना जरूरी है.
  • BRICS समिट में यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी युद्धों के वैश्विक असर से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बचाने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.
  • प्रधानमंत्री ने BRICS सदस्य देशों के बीच एक Seafarers’ Network बनाने का प्रस्ताव दिया, ताकि समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
  • पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में सत्ता के केंद्रीकरण के बजाय साझेदारी, समान भागीदारी और मानव विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. यही दुनिया की मौजूदा चुनौतियों से निपटने का रास्ता है.
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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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