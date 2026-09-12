BRICS 2026: पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ को बताया 'Rule Shaper', UNSC सुधार पर भी दिया जोर

BRICS समटि के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ को रूल शेपर (नियम तय करने वाला) बनाने की बात कही. उन्होंने UNSC Reform से लेकर वैश्विक शासन तक खुलकर बात की. आइए जानते हैं उनके भाषण की 10 बड़ी बातें.

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BRICS समिट 2026 का आज यानी शनिवार 12, सितंबर को पहला दिन था. इस दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल साउथ दुनिया के संकटों की पहली कतार में खड़ा है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में पीछे है. ऐसे में विकासशील देशों को सिर्फ नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक नियमों को तय करने वाला ‘Rule Shaper’ बनना होगा. पीएम मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के लिए 10 प्रस्तावों का रोडमैप बनाने की भी बात कही.

PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें-